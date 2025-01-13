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Мэр Архангельска оценил результаты реконструкции левобережных водонасосных станций

Сегодня глава Архангельск Дмитрий Морев вместе с руководителем РВК-Архангельск Андреем Поташевым осмотрел реконструированные станции Левого берега. Это ВНС-86 на ул. Дежневцев и ВНС-105 на о. Краснофлотском. Обе станции теперь работают на автоматике, без постоянного персонала, поскольку там установлено самое современное оборудование.

«Новые водонасосные станции, масштабная замена сетей, автоматизация системы – этот план успешно реализуется для нормального водоснабжения Левого берега, - отметил на своей страничке в социальной сети ВКонтакте Дмитрий Морев. -  За 5 лет РВК-Архангельск переложили основные сети на о. Краснофлотский и с острова на Левый берег. Это дюкера, которые идут по дну реки. Завершается строительство новых сетей в поселке Затон, а это 2,5 км трубопровода. Финальные точки в этой системе – водонапорные станции».

 Глава города отметил, что минувшей зимой уже значительно снизилось количество отключений воды. А после переподключения домов к новым сетям в Затоне система станет еще надежнее. Затем РВК займется менее масштабными работами - по замене подводов к домам.

 Все мероприятия были включены в инвеcтпрограмму предприятия. Например, только на реконструкцию двух ВНС затрачено 45 млн. рублей.

«Впереди еще большой объем работ по модернизации коммунальной инфраструктуры города, но положительные результаты есть уже сейчас», - подчеркнул Дмитрий Морев.

Отметим, что ВНС Левого берега после реконструкции обеспечивает надежным и качественным водоснабжением более 14 500 потребителей, ВНС острова Краснофлотский – более полутора тысяч.

03 апрель 14:20 | : Будни

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