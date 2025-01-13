В Северодвинске задержан карточный вор: подозреваемый обокрал пенсионера на 900 тысяч

Следственный комитет и полиция вышли на след афериста, который обналичил крупную сумму с карты нетрезвого пенсионера.

Инцидент произошел еще в декабре 2024 года. 64-летний житель Северодвинска обратился в полицию с заявлением о краже: после застолья с малознакомыми людьми у него пропали телефон и банковская карта. Позже выяснилось, что с его счета сняли более 900 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили подозреваемого — им оказался 27-летний местный житель с криминальным прошлым. Однако задержать его сразу не удалось: мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Недавно правоохранителям удалось найти и арестовать злоумышленника. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, задержанный может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям в Северодвинске. Расследование продолжается.