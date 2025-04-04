Заброшенные поля под угрозой: фермеров Архангельской области предупредили об изъятии земель

Россельхознадзор выявил в регионе десятки гектаров заброшенных сельхозугодий, поросших сорняками и даже опасным борщевиком Сосновского. Двум фермерам уже выписаны штрафы, а их земли могут конфисковать, если ситуация не изменится.

Что произошло?

В ходе проверок в Холмогорском и Шенкурском районах инспекторы обнаружили:

22 гектара земли, которые с 2016 года не обрабатывались и заросли бодяком, пыреем и кустарником;

Участок 4,5 га, заброшенный с 2023 года и полностью утративший сельхоззначение.

Оба фермера получили предупреждения по статье 8.7 КоАП РФ ("Неиспользование земельного участка"). Теперь у них есть время привести угодья в порядок, иначе следующим шагом станет иск об изъятии земли.

Почему это важно?

По закону, если сельхозземля 3 года не используется по назначению, ее могут отобрать через суд. В Архангельской области, где плодородные почвы — редкость, такие случаи вызывают особую тревогу.

Что дальше?

Россельхознадзор продолжает мониторинг. Фермерам, получившим предписания, даны сроки на расчистку территорий. Если они не выполнят требования, земли вернут в государственный фонд для передачи тем, кто готов их обрабатывать.

Для справки:

Борщевик Сосновского не только снижает плодородие почвы, но и опасен для здоровья — вызывает ожоги. Его распространение уже стало экологической проблемой в ряде регионов России.