Архангелогородцы постепенно привыкают к бонусным картам магазинов

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй архангелогородец (54%) постоянно пользуется бонусными картами продовольственных магазинов, каждый третий — иногда. О том, что никогда не пользуются скидочными картами, рассказали 12% опрошенных.



Выгоду от скидок горожане оценивают достаточно скромно. По мнению 44% использующих бонусные карты, участие в таких программах позволяет им экономить до 500 рублей в месяц. 12% считают, что карты магазинов сохраняют от 500 до 1000 рублей в месяц, а 19% — от 1000 до 3000 рублей.



На регулярной основе бонусными программами женщины пользуются чаще мужчин. А вот сумма экономии у мужчин больше, чем у женщин.



Чем старше респонденты, тем чаще они экономят подобным образом: среди молодежи до 34 лет участвуют в программах лояльности продуктовых магазинов 48%, а среди горожан старше 45 лет таких уже 60%. Средняя сумма экономии в месяц ниже у тех, кто моложе.



Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей используют карты магазинов чаще, чем те, кто зарабатывает больше, но экономят по ним меньше денег практически в 1,5 раза.

(фото с https://www.newsler.ru)