Почти половина архангелогородцев уверена в знании Трудового кодекса

Лучше всех Трудовой кодекс знают архангелогородцы старше 45 лет с доходом выше среднего.



46% северян знакомы с основными положениями Трудового кодекса РФ и в случае необходимости смогут применить эти знания для отстаивания своих интересов. За 2 года их число не изменилось. Знают о своих трудовых правах, но не смогут отстоять свою правоту без юриста 36% опрошенных: по их мнению, в Трудовом кодексе очень много сложных и неоднозначных моментов. Еще 18% признаются, что совсем не знакомы с основными положениями ТК РФ.



Оперировать нормами Трудового кодекса в целях защиты своих интересов чаще всего готовы опрошенные старше 45 лет (50%). Чем выше доход респондентов, тем больше среди них тех, кто способен на равных участвовать в трудовом споре: если среди россиян, зарабатывающих менее 50 тыс. руб., юридически подкованными себя считают 44%, то среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб. — уже 49%. Женщин, уверенных в знании ТК РФ, больше, чем мужчин (48 и 44% соответственно).