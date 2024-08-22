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Архангельские депутаты рассказали, какое оно - их "Комфортное Поморье"

Депутаты Архангельского городской Думы принимают активное участие в продвижении партийной программы «Комфортное Поморье». Предлагаем вашему вниманию лишь несколько моментов последних дней.

  1. Благодаря активному участию жителей дома N29 по ул. Советской Соломбальского округа реализуется проект «Путь домой». Еще  в августе жители дряхлеющих пятиэтажек собрались на сходе и поддержали идею ремонта внутридворовых проездов.

 Сейчас инициативная группа составила заявку на ремонт проезда пятиэтажки 1970 года постройки на улице Советской, 29 и продолжает собирать подписи в поддержку начинания. Причем выработана определенная стратегия – не только собирают подписи, но и монтируют видео, посещают учебные мероприятия по составлению документации, разрабатывают визуальную версию проекта и перспективный вид.

Проект всей душой поддержал Алексей Бельков. Цитируем:

- Хочу выразить благодарность жителям за активное участие в проекте «Комфортное Поморье». Ваша инициатива и желание сделать свой дом и район лучше заслуживает уважения. Благодаря вашей совместной работе удалось подготовить проект благоустройства придомовой территории. Это обеспечит комфорт и безопасность для всех жильцов и гостей микрорайона и города.

2. В рамках той же программы осуществляется обновление тротуара на улице Ильича. Подрядчик уже приступил к выполнению работ. Ранее, чтобы активизировать процесс, к работе инициативной группы подключился депутат Денис Лапин, принявший активное участие в обсуждение механизмов воплощения идеи в жизнь.

3. В свою очередь, председатель городского парламента Иван Воронцов, известный популяризатор массовых видов спорта, продвигает идею строительства скейтпарка. Под это дело он сагитировал студентов, которые с удовольствием влились в число энтузиастов.

Будущий спортивный объект будет включать в себя несколько зон:

Флайзона с высокими фигурами для выполнения прыжков и трюков в воздухе;
 Стритзона, которая симулирует улицу - лестницы, перила и прочее;
 Флэтзона для новичков, которая представляет ровную поверхность с маленькими фигурами.

- По предварительным расчётам, мы можем сделать лучшую площадку в Архангельске. Эти условия станут востребованы не только среди молодёжи Северного округа, но и для ребят из соседних округов. В перспективе здесь можно будет проводить городские и областные соревнования, - поделился своими надеждами Иван Александрович.

4. И Цигломень не отстает. Там в рамках «Комфортного Поморья» идет возрождение парка Пионерский, популярного в 80-е годы прошлого столетия, но со временем пришедшего в упадок. В определенный исторический отрезок было не до него… сейчас самое время.

В рамках первого этапа проекта будут сведены 34 аварийных тополя в центральной части парка. Стоимость работ составит 1 миллион 350 тысяч рублей. Местные жители также приняли участие в благоустройстве — провели субботник перед началом работ. Сам парк буквально окружен спортивными объектами, скоро здесь будут установлены скамейки, качели и детская площадка.

Процесс контролирует депутат Наталья Братина:

- Это место хорошее и его нужно благоустраивать комплексно. Возможно, в ближайшие дни понадобится помощь местных жителей для проведения очередного субботника. Непременно приму в нем участие.

18 сентябрь 16:18 | : Политика

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