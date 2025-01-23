Великопостное наставление митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий обратился к верующим со словом назидания. Полный текст приводим ниже. Видео доступно здесь: https://vk.com/arh_eparhia?w=wall-29282925_43060

- Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры!

Ныне мы с вами вместе со всей Русской Православной Церковью вступили в спасительное поприще Святой Четыредесятницы — Великого поста.

«Се время благоприятное, се время покаяния, отложим дела тьмы и облечемся во оружия света: да преплывше поста великую пучину, в тридневное Воскресение достигнем Господа и Спаса нашего Иисуса Христа», — воспевает Святая Церковь и предуготовляет нас к постному подвигу, который предшествует великому мироспасительному празднику Пасхи Христовой.

«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно», — призывает нас Христос Спаситель в Евангелии.

Пост — это, прежде всего, время покаяния и сугубой молитвы. Неразумно видеть смысл поста лишь в том, чтобы отказаться от скоромной пищи. «Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов; так что кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его», — предостерегает нас великий учитель Церкви святитель Иоанн Златоуст.

Во дни поста будем особенно внимательны к своему сердцу, чтобы не впасть в грехи и пороки. «Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего», — слышим мы слова молитвы преподобного Ефрема Сирина. Преподобный Феодор Студит учил так: «Хорош пост, если при нем сохраняется настроение духа мирное, кроткое, благостное, благопослушное, смиренное, сострадательное. Но диавол всячески ухитряется вложить в постящихся противное тому, явить их дерзкими, гневливыми, яростными, надутыми и сделать, чтобы от поста было для них больше вреда, чем пользы». Да не будет сего с нами, возлюбленные!

Великий пост — время удивительных, трогательно красивых и пронизанных особым духом богослужений. Постараемся как можно чаще бывать в храме Божием. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Великий пост должен помочь нам правильно расставить приоритеты. «Суета поглощает большую часть нашего времени, отрывая нас от молитвы, от посещения храма Божьего, от совершения добродетельных поступков, затмевая те цели, от достижения которых зависит, будем мы оправданы на Суде Божием или нет, — говорит Предстоятель Русской Православной Церкви. — Великий пост дает нам возможность определить наше подлинное целеполагание, осознать, что главная цель жизни — это стяжание Царствия Божиего. И не только после смерти, но и здесь, на земле, стяжание Духа Святого, радости, силы духовной, благодати Божией, которая немощная врачует и оскудевающая восполняет, которая дает силы и для решения земных задач, с которыми мы по жизни сталкиваемся».

Благословенное время Святой Четыредесятницы Великого поста да будет нам во спасение бессмертных душ, и помощником нашим в сем поприще да будет Всемилостивый Господь по молитвам Пречистой Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых угодников Божиих.

Призываю на всех вас, дорогие мои, Божие благословение!