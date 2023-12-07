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8 марта архангелогородки мечтают о деньгах и путешествиях, а им дарят конфеты

Топ-3 наиболее желанных подарков на 8 Марта у жительниц Поморья — цветы, путешествия и деньги.

Самый желанный подарок на 8 Марта — цветы, о букетах мечтают 3 из 10 архангелогородок. На втором месте — путешествия (12% опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в Женский день. 7% мечтают о драгоценностях. 6% — о девайсах и гаджетах. Не нужны знаки внимания 8 Марта только 7% женщин.

 Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы (54% опрошенных). 16% севеянок рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 13% опрошенных. 6% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги. Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая.

(картинка с https://zvetnoe.ru

04 март 08:15 | : Будни

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