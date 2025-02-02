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Мужчины Архангельска поделились своими мечтами на 23 февраля

На 23 Февраля дарят носки и парфюм, мужчины же мечтают получить в подарок деньги или инструменты для ремонта. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители сильного пола из Архангельска.

16% мужчин мечтают в качестве подарка на 23 Февраля получить деньги, 9% — технику или инструменты для строительства и ремонта, 8% — отправиться в путешествие. О том, что предпочитают получить нож или другое снаряжение для охоты, рассказали 7% опрошенных. 6% поделились, что хотят смартфон, еще столько же — товары для спорта и отдыха. По 5% пожелали аксессуары для автомобиля, книгу или сертификаты на прохождение курсов. По 4% рассказали, что лучшим подарком для них станет одежда или обувь, парфюм или средства по уходу, часы, бытовая техника, алкоголь либо принадлежности для рыбалки. 3% отметили, что были бы рады билетам в театр, кино, музей или на концерт. Среди прочих вариантов желаемых подарков мужчины упомянули подарочные сертификаты, деликатесы, сладости, чай, кофе, подписку на электронные сервисы.

Однако ожидания и реальность не совпадают: чаще всего представители сильного пола в качестве подарка на День защитника Отечества получают одежду, включая носки и белье (16%). На втором месте — парфюмерия и средства по уходу (12%), на третьем — нематериальные проявления любви, заботы и внимания (10%). 5% опрошенных ответили, что им обычно дарят деньги. Еще столько же назвали привычным подарком на 23 Февраля «всякую ерунду». 5% обычно получают в подарок бритвенные принадлежности. 3% поделились, что в честь праздника для них накрывают стол или дарят что-то вкусное. Еще по 3% получают в качестве презента алкоголь и различные инструменты. Без подарков в этот день остаются 25% мужчин.

20 февраль 11:02 | : Будни

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