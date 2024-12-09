Цыбульский - митрополиту Корнилию: "Вашими усилиями поддерживается стабильность в обществе"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с днем тезоименитства.
Ниже приводим полный текст поздравления главы региона.
Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздравления с днем тезоименитства.
Выражаю благодарность за Ваше служение и вклад в укрепление моральных ценностей в нашем обществе.
Ваше духовное наставничество и забота о людях вдохновляют верующих, служат важным ориентиром для жителей Архангельской области.
Под Вашим руководством Архангельская митрополия осуществляет значимую деятельность в сфере духовного и патриотического воспитания, оказывает помощь нуждающимся.
Вашими усилиями укрепляется плодотворное сотрудничество с государственными институтами власти, поддерживаются гармония и стабильность в обществе.
Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и терпения в трудах на благо Церкви и Отечества.
Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский