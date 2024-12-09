Цыбульский - митрополиту Корнилию: "Вашими усилиями поддерживается стабильность в обществе"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с днем тезоименитства.

Ниже приводим полный текст поздравления главы региона.

Ваше Высокопреосвященство!

Примите сердечные поздравления с днем тезоименитства.

Выражаю благодарность за Ваше служение и вклад в укрепление моральных ценностей в нашем обществе.

Ваше духовное наставничество и забота о людях вдохновляют верующих, служат важным ориентиром для жителей Архангельской области.

Под Вашим руководством Архангельская митрополия осуществляет значимую деятельность в сфере духовного и патриотического воспитания, оказывает помощь нуждающимся.

Вашими усилиями укрепляется плодотворное сотрудничество с государственными институтами власти, поддерживаются гармония и стабильность в обществе.

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и терпения в трудах на благо Церкви и Отечества.

Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский



