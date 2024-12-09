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Цыбульский - митрополиту Корнилию: "Вашими усилиями поддерживается стабильность в обществе"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с днем тезоименитства.

   Ниже приводим полный текст поздравления главы региона.

    Ваше Высокопреосвященство!

    Примите сердечные поздравления с днем тезоименитства.

    Выражаю благодарность за Ваше служение и вклад в укрепление моральных ценностей в нашем обществе.

    Ваше духовное наставничество и забота о людях вдохновляют верующих, служат важным ориентиром для жителей Архангельской области.

    Под Вашим руководством Архангельская митрополия осуществляет значимую деятельность в сфере духовного и патриотического воспитания, оказывает помощь нуждающимся.

    Вашими усилиями укрепляется плодотворное сотрудничество с государственными институтами власти, поддерживаются гармония и стабильность в обществе.

    Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и терпения в трудах на благо Церкви и Отечества.

    Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский                      


06 март 09:30 | : Будни / Верую

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