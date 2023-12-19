Архангельский губернатор поздравил митрополита Корнилия с тезоименинством

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с днем тезоименитства.

Ниже приводим полный текст поздравления главы региона.

Ваше Высокопреосвященство!

Примите искренние поздравления с днем тезоименитства. Ваша неутомимая архипастырская деятельность направлена на созидание и поддержание православной веры в Архангельской области, развитие приходской жизни, строительство новых храмов, сохранение и приумножение культурного наследия. Прихожане Архангельской митрополии знают Вас как доброго пастыря, который словами и делами вселяет в сердца людей главные христианские ценности: веру и милосердие, любовь и доброту.

Своими трудами Вы укрепляете конструктивный диалог с органами государственной и муниципальной власти, поддерживаете межконфессиональный мир и согласие в обществе. Архангельская митрополия проводит большую работу по духовному и патриотическому воспитанию, помогает нуждающимся и воспитывает подрастающее поколение.

Желаю Вам крепкого здоровья, благоденствия, успехов в Ваших добрых делах на благо Церкви и Отечества!

Губернатор Архангельской области А.В Цыбульский