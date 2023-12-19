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Архангельский губернатор поздравил митрополита Корнилия с тезоименинством

    Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с днем тезоименитства.

    Ниже приводим полный текст поздравления главы региона.

    Ваше Высокопреосвященство!

    Примите искренние поздравления с днем тезоименитства. Ваша неутомимая архипастырская деятельность направлена на созидание и поддержание православной веры в Архангельской области, развитие приходской жизни, строительство новых храмов, сохранение и приумножение культурного наследия. Прихожане Архангельской митрополии знают Вас как доброго пастыря, который словами и делами вселяет в сердца людей главные христианские ценности: веру и милосердие, любовь и доброту.

    Своими трудами Вы укрепляете конструктивный диалог с органами государственной и муниципальной власти, поддерживаете межконфессиональный мир и согласие в обществе. Архангельская митрополия проводит большую работу по духовному и патриотическому воспитанию, помогает нуждающимся и воспитывает подрастающее поколение.

    Желаю Вам крепкого здоровья, благоденствия, успехов в Ваших добрых делах на благо Церкви и Отечества!

    Губернатор Архангельской области А.В Цыбульский 

05 март 09:08 | : Будни / Верую

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