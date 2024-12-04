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Осужденная выйдет из архангельской колонии сразу в новую квартиру

Сотрудники колонии-поселения №3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) в рамках закона "О пробации в РФ» поддержали осужденную в вопросе получения жилья.

Отбывающая наказание в КП-3 до осуждения проживала в п. Ерцево Коношского района. Ее жилье было признано ветхим, и дом подлежал расселению, поэтому девушку должны были переселить в новую благоустроенную квартиру. Подписать документы и получить ключи она не успела, поскольку, совершив преступление, оказалась в местах лишения свободы. Узнав о сложившейся ситуации, социальные работники КП-3 оказали ей содействие с завершением процедуры по получению жилья. Они связались с представителями администрации Коношского района и объяснили сложившуюся ситуацию. Договор социального найма прислали в колонию, и девушка его подписала. На свободу она выйдет уже в этом году и сразу же получит ключи от благоустроенной двухкомнатной квартиры.    

Отметим, что в 2024 году в России вступил в силу закон «О пробации в РФ», в рамках которого осужденным помогают в социализации, социальной адаптации и реабилитации. Положительно решенный вопрос бытового устройства – один из моментов благополучной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

 

03 март 11:33 | : Будни

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