Митрополит Корнилий посетил часовню в Мезени и произнес слова назидания

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 25 февраля, в праздник Иверской иконы Божией Матери, совершил Божественную литургию в храме-часовне святителя Николая Чудотворца на территории горно-обогатительного комбината имени В.П. Гриба в Мезенском округе.

Главе митрополии сослужили клирики Архангельской епархии. Песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился со словом назидания к заместителю директора ГОКа Василию Саладухе и всем молящимся. Ниже приводим полный текст архипастырского слова.

Уважаемый Василий Васильевич! Дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую Вас и поздравляю с праздником Иверской иконы Божией Матери.

В сей радостный день мы совершили Божественную литургию в храме-часовне в честь святителя Николая Чудотворца на алмазном месторождении имени Владимира Павловича Гриба и вознесли горячие молитвы Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богоматери. Мы молились о тех, кто трудится на этом предприятии и своей работой созидает благо для нашего Отечества.

Пред нашим взором сегодня икона Пречистой Богоматери, именуемая Иверской. История этого образа восходит к девятому веку, и вот уже более тысячи лет православный мир почитает эту икону, вознося перед ней молитвы Владычице мира и получая благодатную помощь Царицы Небесной. Множество чудесных событий связано с этим образом, и мы верим и знаем, что сегодня Матерь Божия незримо пребывает здесь, среди нас, и слышит нашу молитву, идущую из глубины сердца.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Царица Небесная чрез Свой чудотворный Иверский образ, как и через иные великие чудотворные иконы, хранимые в земле нашей, простирает Покров над градом Москвой и над всей землей Русской. «Почитание Божией Матери осуществляется в первую очередь на уровне каждого из нас, на личном уровне. Мы к Ней обращаемся со своими молитвами, особенно когда трудно, когда требуется помощь свыше, — отмечает Святейший Патриарх Кирилл. — Но, конечно, самое главное — это молитва Церкви, молитва всего верующего народа, который, соединяясь воедино в Святой Евхаристии, обращает свою молитву и к Пресвятой Владычице Богородице. И верим, что эта молитва удерживает от страшных напастей наш народ и нашу страну». Дай Бог, чтобы по молитвам Божией Матери Россия уверенно преодолевала все трудности, и люди в нашем Отечестве непрестанно просвещались светом Христовой истины.

Сегодня мы сердечно благодарим главу Нарьян-Марской епархии, на территории которой сегодня находимся и совершаем богослужение, Преосвященного владыку епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова, руководство компании «АГД ДАЙМОНДС», сотрудников горно-обогатительного комбината и всех, кто поддерживает духовную жизнь в этом святом храме. Милосердный Господь мира да благословит миром и благоденствием всех, кто трудится здесь, и да ниспошлет всем нам мир и доброе здравие на многая и благая лета. Пусть благодать и милость Божия по молитвам Пречистой Богоматери и всех святых земли Архангельской всегда пребывает на сем месте и сохраняет от всех бед и напастей и сопутствует всем нам на всех путях жизни нашей во веки веков. Аминь!



