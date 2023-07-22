Митрополит Корнилий обратился к верующим Нарьян-Мара со словом назидания

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 июля совершил визит в Нарьян-Марскую епархию. Архипастырь совершил Божественную литургию в храме-часовне святителя Николая Чудотворца на территории горно-обогатительного комбината имени В.П. Гриба.

Главе митрополии сослужили клирик Нарьян-Марской епархии священник Николай Табашников и священнослужители Архангельской епархии. Диаконский чин возглавил протодиакон Константин Захаров. Песнопения исполнило трио певчих архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником воскресного дня.

Сегодня за Божественной литургией мы с вами слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Матфея о том, как Господь наш Иисус Христос пришел в Капернаум. К Спасителю подошел сотник и попросил: «Господи! Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Спаситель ответил: «Я приду и исцелю его». Кто же такой сотник? Говоря современным языком, можно назвать сотника ротным командиром, под его началом находилось сто солдат. По тем временам для города Капернаума сотник был как для нас маршал. В его руках находилась огромная сила, одного его слова было достаточно для того, чтобы подавить любое восстание или волнение. Сотник имел огромное смирение, он сказал Господу: «Я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: приди, и приходит, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Господь удивился, как пишет евангелист, и сказал идущим за Ним: «Истинно говорю вас, и в Израиле не нашел Я такой веры». Обратим внимание на эти слова Божественного Учителя! Трудно удивить чем-то Господа Бога, это практически невозможно, ибо разве Тот, Который сотворил око, не видит всех нас? Тот, Кто сотворил ухо, разве не слышит всех нас? И видит, и слышит всё Господь Бог. Наверное, люди, изобретшие огромный корабль «Титаник», считали свое изобретение великим, но для Бога это ничто. Человеку не дано даже повторить казалось бы ничтожно малое творение Божие – крылышко комара! Сие невозможно без Господа Бога. Но сотник удивил Христа своей искренней твердой верой в Бога. Господь по Своему слову, конечно, внял прошению сотника и исцелил его бедного слугу. Будем, возлюбленные братья и сестры, поучаться в сегодняшнем евангельском чтении, с каким смирением и глубокой верой мы должны приступать ко Господу Богу, когда обращаемся к Нему. Искренняя вера может всё! Вера приводила к покаянию страшных разбойников, которые каялись и исповедовались пред Богом и изменяли жизнь в лучшую сторону. Вера приводила отшельников в глубокую пустыню, где они десятилетиями не видя человека, молились Господу Богу о всем мире. Вера воодушевляла святых мучеников, которые шли на страдания ради Христа, и на их святой крови основана Церковь Христова. И мы с вами с глубокой верой будем исповедовать Бога как Повелителя жизни и смерти, Который дает нам жизнь в этом мире, помогает нам преодолевать трудности и неприязни, которые выпадают на нашем жизненном пути.

Пусть благословение Божие незримо присутствует со всеми нами по молитвенному предстательству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и молитвами святителя и чудотворца Николая, в честь которого освящен сей храм-часовня. Пусть его заступление всегда пребывает на сем месте.

Передаю сердечные пожелания милости Божией Преосвященному Иакову, епископу Нарьян-Марскому и Мезенскому за благословение прибыть нам сюда, на Богоспасаемую Мезенскую землю для того, чтобы разделить здесь радость Божественной литургии и молитвенного общения. Пусть Господь помогает Преосвященному владыке Иакову в несении его нелегкого архипастырского креста, сохраняя его от всякого зла, и многая и благая лета да сохранит его Господь.

Также обращаюсь к директору горно-обогатительного комбината со словами признательности.

Уважаемый Иван Александрович!

Позвольте сердечно поздравить Вас с воскресным днем и с великим духовным событием, которое сегодня совершилось на алмазном месторождении имени Владимира Павловича Гриба. В сей день мы совершили Божественную литургию — это главное богослужение Православной Церкви. В переводе с греческого «литургия» означает «служение, общее дело».

О значении сего богослужения великий проповедник и учитель Церкви святитель Иоанн Златоуст говорил, что «Божественная литургия есть великий, чудный дар; ангелы Божии мириадами слетаются там, где приносится Божественная Жертва, с трепетом предстоят пред святым престолом, закрывая лица и в славословии прославляя великую тайну, совершающуюся здесь». Сегодня все участники Божественной литургии стали свидетелями этой великой тайны и, несомненно, получили духовную пользу для спасения своих бессмертных душ.

Совершение Божественной литургии здесь, в храме святителя Николая Чудотворца на горно-обогатительном комбинате, было бы невозможно без содействия руководителей компании АГД ДАЙМОНДС и без Вашего личного участия. Сердечно благодарим Вас, уважаемый Иван Александрович, за помощь в организации всех необходимых условий для того, чтобы мы могли совершить богослужение на алмазоносном месторождении имени Владимира Павловича Гриба.

Позвольте выразить нашу признательность и пожелать Вам и всем сотрудникам горно-обогатительного комбината помощи Божией в нелегких трудах, направленных на благо Русского Севера и всего нашего Отечества. Великодаровитый Господь мира да благословит Вас миром и благоденствием, дарует радость и мир в Духе Святом и да сохранит от всех бед и напастей.

Призываю на Вас и на всех соработников Божие благословение!

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Митрополит Корнилий благословил Ивана Александровича Юна образом Собора святых Архангельской митрополии.

(по материалам Архангельской епархии)