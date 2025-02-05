Женщины Архангельска часто считают 23 февраля праздником всех мужчин

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, в том числе женщины, работающие в смешанных трудовых коллективах.

Женщины из Архангельска готовят поздравления и планируют фуршеты для своих коллег-мужчин. 16% работающих в смешанных коллективах горожанок рассказали, что на работе готовятся чествовать и угощать мужчин-сотрудников.

Вообще, женщины чаще выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин (38%), служивших и не служивших. Среди мужчин подобной точки зрения придерживается 33%. Впрочем, 55% мужчин и 51% женщин все-таки за то, чтобы в День защитника Отчества поздравлять только военных, бывших и нынешних.

