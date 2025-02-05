Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Женщины Архангельска часто считают 23 февраля праздником всех мужчин

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, в том числе женщины, работающие в смешанных трудовых коллективах.

 Женщины из Архангельска готовят поздравления и планируют фуршеты для своих коллег-мужчин. 16% работающих в смешанных коллективах горожанок рассказали, что на работе готовятся чествовать и угощать мужчин-сотрудников.

 Вообще, женщины чаще выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин (38%), служивших и не служивших. Среди мужчин подобной точки зрения придерживается 33%. Впрочем, 55% мужчин и 51% женщин все-таки за то, чтобы в День защитника Отчества поздравлять только военных, бывших и нынешних.
 

23 февраль 08:30 | : Будни

Главные новости


Из Архангельска в Нью-Йорк и обратно
Один день из жизни судебного пристава Анастасии Романовой

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (303)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20