Сергей Красильников плотно сотрудничает с Архангельской епархией

Стратегию народосбережения необходимо всемерно поддерживать. Об этом шла речь на встрече зампреда комитета областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению Сергея Красильникова с представителями Архангельской епархии протоиереями Валерием Суворовым и Алексием Денисовым.

«Мы обменялись мнениями по актуальной повестке сотрудничества Русской Православной Церкви с медицинскими организациями России, — прокомментировал встречу протоиерей Валерий Суворов. — Стороны выразили единодушие в необходимости поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию стратегии народосбережения, поддержку молодых семей, ориентированность на кровную многодетную семью, обеспечение медицинских и социальных условий для увеличения числа рожденных в Архангельской области детей, стремление к сокращению числа совершаемых абортов. Стороны сочли необходимым организовать проведение экспертного совета с участием представителей общественности для выработки позиции с учетом мнений всех сторон диалога».

Сергей Валентинович поддержал предложения духовенства и заверил в содействии развитию сотрудничества.

Отметим, что стратегию народосбережения в России на период до 2050 года обнародовал осенью 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) — общественная организация, которую возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Цель стратегии, согласно документу, — достижение численности населения более 160 000 000 человек, а продолжительности жизни — более 90 лет.

Главная задача стратегии — «укрепление традиционных ценностей и повышение желаемой рождаемости, выступающей залогом роста численности населения».

Ради этого было предложено: закрепить базовые основы народосбережения в Конституции, «в том числе определение брака как союза мужчины и женщины»; создать режим благоприятствования для деятельности институтов, «обеспечивающих укрепление семьи и пропаганду нравственного и физически здорового образа жизни».

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что народосбережение — одна из основ программы развития страны.