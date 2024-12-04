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Православные священники не чужды блогерству

    Встреча председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды с руководителями информационных подразделений, отделов по взаимоотношениям Церкви с обществом и пресс-секретарями епархий состоялась в Патриаршем зале Храма Христа Спасителя в Москве.

    Конференция традиционно проходит в дни Международных Рождественских образовательных чтений.

    Архангельскую епархию представил глава информационно-издательского отдела священник Назарий Ярема.

    Также к участию во встрече были приглашены члены Совета священнослужителей-блогеров, действующего при СИНФО.

    Встреча представляла собой интенсивный обмен мнениями. Участники поделились опытом и озвучили свои соображения по ряду актуальных рабочих вопросов. В частности, речь шла о рабочем взаимодействии профильных епархиальных отделов со средствами массовой информации и с обществом.

    Также поднимался вопрос о ведении епархиальных и приходских сайтов, страниц в социальных сетях, как общеепархиальных, так и личных, посвященных личному служению отдельных священников. Во время дискуссии участники встречи обсудили место и роль миссионерской деятельности священников в Интернете в контексте проводимой епархиями информационной работы и общей задачи построения единого информационного пространства Церкви. Было высказано пожелание о более плотном взаимодействии епархиальных информационных отделов и священнослужителей-блогеров. 

03 февраль 09:30 | : Будни / Верую

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