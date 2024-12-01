Архангельская епархия была представлена на собрании монашествующих в Москве

Собрание ответственных за работу с монастырями в епархиях прошло в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре Москвы. Архангельскую епархию представил иеромонах Феофил (Волик).

Встреча прошла в рамках направления «Древние монашеские традиции в условиях современности» XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, тема которых в 2025 году определена как «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Предварила собрание Божественная литургия в монастырском храме в честь Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Вступительное слово на открытии собрания произнес председатель отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност.

Участники собрания доложили об уже прошедших на местах мероприятиях регионального этапа Рождественских чтений направления «Древние монашеские традиции в условиях современности».

Так же участники собрания доложили об иной деятельности епархиальных монастырей:

– о прославлении и почитании подвижников благочестии яи новомучеников и исповедников Церкви русской;

– об инспекционных поездках членов коллегии отдела;

– о поездках делегаций монашествующих в монастыри Египта;

– о целях и задачах информационной работы в условиях современных вызовов;

– об актуальных правовых вопросах рассказала игумения Ксения (Чернега);

– о деятельности курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих;

– о взаимодействии монастырей с научными учреждениями;

– об участии монастырей в оказании помощи СВО.