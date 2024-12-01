Архангельская епархия была представлена на собрании монашествующих в Москве

Собрание ответственных за работу с монастырями в епархиях прошло в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре Москвы. Архангельскую епархию представил иеромонах Феофил (Волик).
Встреча прошла в рамках направления «Древние монашеские традиции в условиях современности» XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, тема которых в 2025 году определена как «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
Предварила собрание Божественная литургия в монастырском храме в честь Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Вступительное слово на открытии собрания произнес председатель отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност.
Участники собрания доложили об уже прошедших на местах мероприятиях регионального этапа Рождественских чтений направления «Древние монашеские традиции в условиях современности».
Так же участники собрания доложили об иной деятельности епархиальных монастырей:
– о прославлении и почитании подвижников благочестии яи новомучеников и исповедников Церкви русской;
– об инспекционных поездках членов коллегии отдела;
– о поездках делегаций монашествующих в монастыри Египта;
– о целях и задачах информационной работы в условиях современных вызовов;
– об актуальных правовых вопросах рассказала игумения Ксения (Чернега);
– о деятельности курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих;
– о взаимодействии монастырей с научными учреждениями;
– об участии монастырей в оказании помощи СВО.