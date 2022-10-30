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Кто из россиян управляет своей жизнью (рейтинг по профессиям)

Те, кто уверен, что управляет своей жизнью, чаще всего встречаются среди воспитателей, медицинских сестер и учителей, а те, кто плывет по течению, — среди курьеров, секретарей и диспетчеров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 79% россиян считают, что в той или иной степени управляют своей жизнью: 41% в этом однозначно убежден, а 38% скорее уверены. Напротив, каждый пятый россиянин считает себя фаталистом: 5% точно не управляют своей жизнью, а 16% скорее не управляют.

 Чем моложе респонденты, тем реже они говорят, что плывут по течению: если среди молодежи до 24 лет управляют своей жизнью 90%, то среди респондентов старше 45 — только 73%. Тех, кто считает, что сам кует свое счастье, среди женщин чуть больше, чем среди мужчин (82% против 76% соответственно). Уверенность в решающем влиянии своих действий на жизнь растет с увеличением уровня дохода: 77% среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб. в месяц против 83% среди зарабатывающих свыше 80 тыс. руб.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего убеждены, что управляют своей жизнью, работники, чья деятельность связана с высоким уровнем ответственности: воспитатели и медсестры (по 88%), учителя (85%) и юристы (84%). Однозначно же уверены в своем влиянии на собственную жизнь чаще всего учителя, врачи и квалифицированные рабочие. Реже всего говорят о том, что сами определяют свою судьбу, курьеры (65%), секретари (68%) и диспетчеры (69%), причем среди них же больше и убежденных фаталистов, которые уверены, что абсолютно не управляют действительностью.

30 ноябрь 10:52 | : Будни

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