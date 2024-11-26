Ильяс, получи. «Водник» разгромил «Кузбасс» в финале Суперкубка

Архангельский клуб обыграл кемеровчан из «Кузбасса» с разгромным счётом 1:6. Достойный ответ на оскорбительный жест тренера Ильяса Хандаева, который обсуждала вся спортивная Россия.Подробности от издания «Регион 29»:

- Учитывая историю противостояния сегодняшних соперников в рамках Чемпионата, матч обещал быть интересным, а болельщики «жёлто-зелёных» жаждали реванша за поражение в декабре.

Игроки «Водника» сегодня явно были настроены на победу и с первых минут демонстрировали свой настрой — уже на седьмой минуте у архангелогородцев была возможность забить и первый гол, но вратарь «Кузбасса» Максим Блинков сыграл отлично и сделал важный сэйв. Однако, уже через несколько минут капитан архангелогородцев Евгений Дергаев забил первый гол — после паса от Данила Кузьмина. Вслед за кэпом с разницей в две минуты ворота гостей подряд поразили Павел Пожилов и Максим Анциферов. К 20-й минуте счёт стал 3:0. Хозяева поля явно доминировали в первом тайме, создавая голевые моменты и пробивая угловые.

На 41-й минуте «Водник» закрепил свой успех благодаря голу от Михаила Ширшова. На перерыв «жёлто-зелёные» ушли, как часто говорит главный тренер команды Иван Максимов, с комфортным перевесом в счёте.

— Мы вышли с очень хорошим настроем сегодня, со спортивной агрессией — сразу забили три гола, а под конец тайма и четвёртый. Контролируем игру, всё отлично идёт. Надо не сбавлять обороты и довести матч до победы, — поделился впечатлениями в перерыве полузащитник «Водника» Павел Пожилов, ставший автором второго гола.

Вторая половина игры началась в более спокойном темпе. «Кузбасс» явно пытался отыграться и даже организовал голевой момент, однако здесь мастерски сработал вратарь хозяев Игорь Долгополов. В итоге, во втором тайме первым вновь забил Евгений Дергаев — лучший бомбардир Чемпионата страны пробил ворота кемеровчан с углового удара. Таким образом, Дергаев оформил дубль. Шестой гол на 77-й минуте для своей команды забил Максим Анциферов. К слову, во втором тайме команда «Водник» заменила вратаря — на смену Игорю Долгополову вышел Михаил Заостровцев, который полностью оправдал свою замену несколькими важнейшими сэйвами во второй половине второго тайма.

В итоге, последнее слово в сегодняшней встрече осталось за «Кузбассом» — капитан команды Дмитрий Макаров размочил счёт под конец основного времени. Игра завершилась безоговорочной победой «Водника» со счётом 1:6.