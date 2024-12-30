На праздники жителей НАО просят воздержаться от стрельбы

Например, запрещено носить оружие на праздничных концертах и иных массовых и публичных мероприятиях, в состоянии опьянения или устраивать салют ближе 200 метров от жилого дома

В преддверии празднования Нового 2025-го года и Рождества Христова центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу информирует владельцев гражданского оружия об основных запретах, установленных действующим законодательством.

«За стрельбу из оружия в не отведённом для этого месте, а также в населённом пункте или ближе 200 метров от жилого дома или жилого строения установлена административная ответственность. Поэтому наказание за такой новогодний салют, например, из ружья, списанного или так называемого охолощённого автомата, травматического пистолета или иного предмета вооружения включает наложение штрафа в размере до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и боеприпасов. Нерадивых стрелков также лишают права приобретать, хранить и носить какое-либо оружие на срок до трёх лет», – рассказал инспектор ЦЛРР Управления Росгвардии по НАО майор полиции Артур Самигуллин.

Закон запрещает гражданам носить оружие при проведении массовых и публичных мероприятий. Например, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования или новогодних концертов. Под запретом и ношение оружия в состоянии опьянения. Поэтому должностные лица Росгвардии и МВД России вправе направлять вооружённых граждан на медицинское освидетельствование. Отказ от проверки на трезвость, равно как и нетрезвое ношение ружья влечёт административную ответственность.

«Наказание включает лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до двух лет. В подобных случаях ружья и патроны конфискуют, то есть гражданин навсегда утрачивает право собственности на такое имущество без какой-либо компенсации его стоимости», – добавил майор полиции Самигуллин.