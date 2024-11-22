Архангельск почтил память земляков, сложивших головы в Чечне

Сегодня, в День памяти о погибших в Чечне, на мемориале «Площадь памяти» собрались родные бойцов, представители региональных и городских властей, а также ветеранских и патриотических организаций. Подробности от издания «Регион 29»:

- К траурным мероприятиям также присоединились сотрудники центра «Патриот».

Организатором стало Архангельское областное отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».



В этот день, ровно 30 лет назад, началась первая контртеррористическая операция. В те годы в Чечню были введены Вооружённые Силы Российской Федерации с целью восстановления конституционного порядка. Однако сопротивление чеченских вооружённых формирований привело к затяжным военным действиям, которые продолжались в течение 15 лет.

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