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Каждый третий архангельский родитель лично собирается отвести ребенка в школу

Каждый третий родитель намерен взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Каждый пятый отпросится с работы на несколько часов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и представители компаний из Архангельска.

1 сентября в этом году пришлось на воскресенье, а потому торжественные линейки перенесены на понедельник. 32% работающих родителей учеников и первоклашек-2024 планируют взять отгул или отпуск 2 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу. Ещё 19% хотят отпроситься на полдня. Причем женщины чаще берут выходные и отпрашиваются с работы по такому случаю. 49% родителей не будут провожать детей в школу.

 43% компаний предоставляют родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день: 20% делают это официально, 23% — без соответствующего оформления документов.

28 август 09:04 | : Будни

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