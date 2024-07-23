Каждый третий архангельский родитель лично собирается отвести ребенка в школу

Каждый третий родитель намерен взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Каждый пятый отпросится с работы на несколько часов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и представители компаний из Архангельска.

1 сентября в этом году пришлось на воскресенье, а потому торжественные линейки перенесены на понедельник. 32% работающих родителей учеников и первоклашек-2024 планируют взять отгул или отпуск 2 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу. Ещё 19% хотят отпроситься на полдня. Причем женщины чаще берут выходные и отпрашиваются с работы по такому случаю. 49% родителей не будут провожать детей в школу.



43% компаний предоставляют родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день: 20% делают это официально, 23% — без соответствующего оформления документов.