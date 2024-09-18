Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцам в этом году придется отпахать еще одну шестидневку

Впрочем, как и всем россиянам…

В 2024 году в соответствии с Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря. При этом 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем.

Однако уже в январе 2025 года россиян ждут ультракороткая рабочая неделя: трудиться придется всего два дня, 9-10 января. 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8 января - Новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово. Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2025 году "новогодние каникулы" для работников продлятся 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска. Но это не совсем дальновидно с точки зрения отпускных выплат т.к. в январе 2025 года всего 17 рабочих дней.

 

02 декабрь 08:52 | : Будни

Главные новости


Эта музыка будет вечной. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Сможет ли госпожа Рудкина расколдовать заколдованное место?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (24)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20