Митрополит Корнилий встретился с представителем фонла, опекающим осужденных

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел рабочую встречу со специалистом благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель», членом правления благотворительного фонда просвещения «Вера» Константином Бобылевым.

Константин Вадимович рассказал архипастырю о работе федерального радио «Вера» в учреждениях УФСИН. Главная задача такого взаимодействия — духовное воспитание осужденных, подготовка их к освобождению и жизни в обществе. Сейчас вещание радио «Вера» запущено в Архангельской воспитательной колонии.

Глава митрополии поблагодарил собеседника за заботу о духовном благополучии людей, находящихся в исправительных учреждениях, и выразил уверенность в том, что приобщение их к православной культуре принесет добрые плоды.

Отметим, что Константин Бобылев во время визита на Русский Север также встретился с начальником УФСИН России по Архангельской области генерал-майором внутренней службы Михаилом Девятовым и посетил ряд исправительных учреждений региона.