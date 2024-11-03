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Митрополит Корнилий встретился с представителем фонла, опекающим осужденных

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел рабочую встречу со специалистом благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель», членом правления благотворительного фонда просвещения «Вера» Константином Бобылевым.

    Константин Вадимович рассказал архипастырю о работе федерального радио «Вера» в учреждениях УФСИН. Главная задача такого взаимодействия — духовное воспитание осужденных, подготовка их к освобождению и жизни в обществе. Сейчас вещание радио «Вера» запущено в Архангельской воспитательной колонии.

    Глава митрополии поблагодарил собеседника за заботу о духовном благополучии людей, находящихся в исправительных учреждениях, и выразил уверенность в том, что приобщение их к православной культуре принесет добрые плоды.

    Отметим, что Константин Бобылев во время визита на Русский Север также встретился с начальником УФСИН России по Архангельской области генерал-майором внутренней службы Михаилом Девятовым и посетил ряд исправительных учреждений региона. 

26 ноябрь 10:15 | : Будни / Верую

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