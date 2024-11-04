Осужденные Поморья очищают душу православным радио "Вера"

Начальник УФСИН России по Архангельской области генерал-майор внутренней службы Михаил Девятов провел рабочую встречу с главным специалистом благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель», членом правления Благотворительного Фонда просвещения «Вера» Константином Бобылевым.

В ходе состоявшегося разговора стороны обсудили ряд вопросов, касающихся работы федерального радио «Вера» в учреждениях УФСИН в рамках подписанного в августе прошлого года соглашения о сотрудничестве. Главная задача такого взаимодействия - духовно-нравственное воспитание осужденных, подготовка их к освобождению и жизни в обществе. Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов выразил уверенность в том, что большая часть слушателей из числа лиц, отбывающих наказание, обязательно почерпнет для себя много положительных моментов, а это в свою очередь поможет им встать на путь исправления и переосмыслить жизнь.

Также в рамках рабочего визита в региональный УФСИН Константин Бобылев принял участие в учебно-методическом сборе с заместителями начальников учреждений, курирующих воспитательную работу с осужденными. В ходе общения он рассказал о деятельности фонда и использовании контента радио «Вера» для нравственного просвещения осужденных, а также продемонстрировал видеоролики, знакомящие с работой федерального радио «Вера», транслируемого в исправительных учреждениях разных регионов.

В настоящий момент вещание радио «Вера» запущено в Архангельской воспитательной колонии. Поэтому в рамках визита в столицу Поморья Константин Бобылев посетил АВК, посмотрел, как работает оборудование и оценил качество вещания радиостанции. Также здесь он посетил храм, функционирующий на режимной территории, и поговорил со старостой. Кроме того, Константин Вадимович познакомился с бытовыми условиями воспитанников, с организаций воспитательного процесса и пообщался с несовершеннолетними на тему духовного просвещения, также узнал их мнение о радиостанции и ее влиянии на духовный мир человека.

Также Константин Бобылев посетил и ряд других исправительных учреждений Архангельской области, где рассказал осужденным о том, как прослушивание православного радио «Вера» может помочь слушателям сделать правильный выбор в сложных обстоятельствах.

Отметим, что Благотворительный фонд «Вера», основанный в 2017 году для объединения ресурсов в помощи людям в сложных жизненных ситуациях, уделяет внимание в том числе и тем, кто находится в местах лишения свободы. Под эгидой фонда в исправительных учреждениях страны транслируется одноименная федеральная радиостанция, чей круглосуточный эфир посвящен рассказам об истории и православии.