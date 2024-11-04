Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Осужденные Поморья очищают душу православным радио "Вера"

Начальник УФСИН России по Архангельской области генерал-майор внутренней службы Михаил Девятов провел рабочую встречу с главным специалистом благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель», членом правления Благотворительного Фонда просвещения «Вера» Константином Бобылевым.

В ходе состоявшегося разговора стороны обсудили ряд вопросов, касающихся работы федерального радио «Вера» в учреждениях УФСИН в рамках подписанного в августе прошлого года соглашения о сотрудничестве. Главная задача такого взаимодействия - духовно-нравственное воспитание осужденных, подготовка их к освобождению и жизни в обществе. Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов выразил уверенность в том, что большая часть слушателей из числа лиц, отбывающих наказание, обязательно почерпнет для себя много положительных моментов, а это в свою очередь поможет им встать на путь исправления и переосмыслить жизнь.

Также в рамках рабочего визита в региональный УФСИН Константин Бобылев принял участие в учебно-методическом сборе с заместителями начальников учреждений, курирующих воспитательную работу с осужденными. В ходе общения он рассказал о деятельности фонда и использовании контента радио «Вера» для нравственного просвещения осужденных, а также продемонстрировал видеоролики, знакомящие с работой федерального радио «Вера», транслируемого в исправительных учреждениях разных регионов. 

В настоящий момент вещание радио «Вера» запущено в Архангельской воспитательной колонии. Поэтому в рамках визита в столицу Поморья Константин Бобылев посетил АВК, посмотрел, как работает оборудование и оценил качество вещания радиостанции. Также здесь он посетил храм, функционирующий на режимной территории, и поговорил со старостой. Кроме того, Константин Вадимович познакомился с бытовыми условиями воспитанников, с организаций воспитательного процесса и пообщался с несовершеннолетними на тему духовного просвещения, также узнал их мнение о радиостанции и ее влиянии на духовный мир человека. 

Также Константин Бобылев посетил и ряд других исправительных учреждений Архангельской области, где рассказал осужденным о том, как прослушивание православного радио «Вера» может помочь слушателям сделать правильный выбор в сложных обстоятельствах.

Отметим, что Благотворительный фонд «Вера», основанный в 2017 году для объединения ресурсов в помощи людям в сложных жизненных ситуациях, уделяет внимание в том числе и тем, кто находится в местах лишения свободы. Под эгидой фонда в исправительных учреждениях страны транслируется одноименная федеральная радиостанция, чей круглосуточный эфир посвящен рассказам об истории и православии.

25 ноябрь 10:40 | : Культура / Верую

Главные новости


Дороги их тревоги. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Великобритания готовится воевать с Россией. Что дальше?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (335)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20