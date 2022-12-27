Россияне стали реже соглашаться на переработку

По сравнению с ковидным 2020 годом, россияне стали реже сообщать о том, что перерабатывают ежедневно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, работающего в режиме 40-часовой рабочей недели.



В том, что работа — это важная часть жизни, а потому нужно регулярно трудиться и после окончания рабочего дня, убеждены лишь 6% тех, кто работает на территории работодателя, и 7% дистанционных сотрудников. Гораздо более популярна среди россиян другая позиция: иногда надо поработать подольше, но лучше не делать это нормой жизни. Ее придерживаются 52% тех, кто ходит на работу, и 53% удаленщиков. Категоричное мнение, что нужно выполнять все задачи исключительно в рабочее время, тоже одинаково часто разделяют и очные, и дистанционные сотрудники (42% и 40% соответственно).



Никогда не работают в личное время 24% трудящихся на территории работодателя и 23% дистанционных сотрудников. Напротив, 18% тех, кто ходит на работу, и 15% тех, кто работает из дома, приходится перерабатывать ежедневно. Выполнять свои задачи за пределами рабочего дня несколько раз в неделю больше свойственно удаленщикам (28% против 21% среди очных сотрудников). О том, что они жертвуют личным временем несколько раз в месяц, говорит каждый пятый очный и каждый шестой дистанционный сотрудник (19 и 17% соответственно).



Выполнить за день все запланированные личные дела заметно чаще успевают удаленные работники (65% против 53% среди тех, кто трудится на территории работодателя). О том, что планы на день нередко остаются нереализованными, сообщает каждый третий очный и каждый четвертый дистанционный сотрудник (34 и 24% соответственно).



По сравнению с 2020 годом, россияне стали больше ценить личное время: и те, кто трудится на территории работодателя, и те, кто работает из дома, стали реже сообщать, что перерабатывают ежедневно, и чаще — что не делают этого никогда. Те, кто ходит на работу, стали чаще успевать сделать все личные дела, запланированные на день. В ковид дистанционные сотрудники были более лояльны к переработкам, сегодня же они единодушны в оценках труда за пределами рабочего времени с теми, кто работает на территории работодателя.