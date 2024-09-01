Почти половина архангелогородцев считает себя трудоголиками

4 из 10 работающих на территории работодателя отправятся на службу даже с явными симптомами ОРВИ. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска, работающих на территории работодателя, и сотрудники на удаленке.

39% архангелогородцев, работающих на территории работодателя, пойдут на работу, несмотря на симптомы ОРВИ. Мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни (44% против 34% соответственно). Среди граждан в возрасте до 44 лет отправится на работу с температурой каждый второй, тогда как среди тех, кто старше, таких только 31%.



Стимулировать болеть дома нужно прежде всего инженеров и руководителей всех уровней: даже с температурой они идут на работу и заражают всех вокруг. Среди тех, кто отправится на службу, несмотря на явные симптомы гриппа и ОРВИ, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.



Еще бо́льшие трудоголики — сотрудники на удаленке: 8 из 10 дистанционных работников будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк, и только 7% возьмут больничный.

(фото с https://ru.pinterest.com)