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Священник наставлял чиновников Приморского округа на духовно-нравственный путь

    Глава Приморского благочиния протоиерей Владимир Новиков принял участие в заседании совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Приморского муниципального округа. Встреча прошла в заостровской средней школе.

    Мероприятие стало частью фестиваля «Необъятная наша Россия».

    «Я рассказал о жизни благочиния, о том, какая работа ведется на приходах, об их мероприятиях. Доложил о состоянии храмов Зимнего и Летнего берега, о деятельности волонтеров и участников проекта "Общее дело", силами которых удается сохранить эти церкви для будущих поколений. Нельзя было не затронуть тему преподавания основ православной культуры в школах округа. Этот модуль служит укреплению российских духовно-нравственных ценностей, поэтому так важно, чтобы больше родителей выбирали его для своих детей», — отметил отец Владимир Новиков.

    Совет создан более пяти лет назад для решения вопросов, связанных с поддержанием диалога, формированием уважительных и конструктивных взаимоотношений между представителями различных национальностей и вероисповеданий в Приморском округе. В состав совета входят священник, депутаты и общественные деятели, возглавляет его глава округа Валентина Рудкина. 


22 ноябрь 10:25 | : Будни / Верую

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