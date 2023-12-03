Священник обсудил со школьниками Катунино сериал "Слово пацана"

Благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков посетил Катунинскую среднюю школу и пообщался с учениками.

На классный час священника пригласила педагог Татьяна Коробейникова.

Отец Владимир встретился с воспитанниками седьмого класса и побеседовал с ребятами о традиционных российских духовных ценностях.

«Урок прошел очень живо, я рассказал о том, что на протяжении многих веков история России тесно связана с Православием. Этому много свидетельств в различных областях знания: в архитектуре — старинные храмы в древних русских городах, в литературе — сохранившиеся книжные памятники, даже наш язык пропитан евангельскими цитатами», — отметил протоиерей Владимир Новиков.

Священник объяснил школьникам, что такое двунадесятые праздники, и как отмечаются в храмах главные события церковной истории.

«Также мы задели тему сериала "Слово пацана", порассуждали о том, как наши поступки —хорошие и плохие — влияют на близких, на окружающих и даже на неизвестных нам людей. Пришли к выводу, что надо относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе», — сказал отец Владимир.

По словам священника, между Приморским благочинием и администрацией катунинской школы налажен конструктивный диалог, отец Владимир также побывал на уроке основ православной культуры в четвертом классе, в ближайших планах — встреча со старшеклассниками.