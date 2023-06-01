Архангелогородцы стали реже сопротивляться 4-дневной рабочей неделе

Идею введения 4-дневной рабочей недели сегодня поддерживает каждый второй россиянин, а число ее противников меньше, чем когда-либо.

Каждый второй архангелогородец (49%) поддерживает идею введения 4-дневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 28% (это самое низкое значение за последние 4 года).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников 4-дневки: если среди опрошенных до 34 лет их 55%, то среди старшего поколения — только 39%. Реже других одобряют идею сокращения рабочей недели те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. в месяц (40%). Женщинам мысль о трех выходных нравится больше, чем мужчинам (51% против 47% соответственно).

Среди северян, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 64% уверены, что смогли бы выполнить за 4 рабочих дня столько же работы, сколько и за 5. Не справился бы с такой задачей каждый пятый (21%).

Готовность больше успевать женщины выражают чаще мужчин (67% против 62%). Тех, кто способен уложить все рабочие дела в 4 дня дела, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди старшего поколения (73% против 54%).