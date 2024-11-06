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Храм Сергия Радонежского близ Новодвинска обрел голос

    Колокола установили на звонницу храма в честь Сергия Радонежского в деревне Средняя гора Приморского округа. Первую Литургию под колокольный звон совершил благочинный района протоиерей Владимир Новиков.

    «Звонница состоит из пяти инструментов, отлитых из чистой бронзы на заводе Андрея Дьячкова. Профиль колоколов сделан на основе лучших старинных образцов, колокола имеют низкое и громкое звучание для своего веса. Церковь стоит на возвышенности, поэтому ее голос, призывающий на молитву, будет слышен по всей округе», — отметил отец Владимир Новиков.

    Напомним, ранее, в праздник Покрова Божией Матери, новый набор колоколов освятил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий во время своего визита в Новодвинск.

    Первая Сергиевская церковь была построена в Ширше (так называется куст деревень, к которым относится и Средняя гора) в 1791 году, но в 1815 году она сгорела, и на ее место перевезли храм из Холмогор, который в советские годы превратили в клуб, после чего и он сгорел. Современное здание — это переоборудованный жилой дом, в нем люди стали собираться на богослужения в послевоенные годы прошлого века.

    В 2020 году митрополит Корнилий благословил проект реконструкции храма, созданный епархиальным архитектором Владимиром Никитиным. Строители возвели колокольню над притвором церкви, подняли кровлю храма. Далее в планах — надстройка центрального барабана, на который установят один большой и четыре маленьких купола, увенчанных крестами. Благодаря реконструкции храм приобретает более традиционный вид.

    Все работы в Сергиевской церкви ведутся на пожертвования прихожан. 

07 ноябрь 09:10 | : Будни / Верую

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