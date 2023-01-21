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В Архангельске зазвонит новый церковный колокол

     Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 15 февраля совершил чин освящения колокола-благовестника, который займет свое место на звоннице храма Сретения Господня в Заостровье под Архангельском.

     Колокол весом 800 кг отлили в городе Тутаеве Ярославской области на заводе Международного центра колокольного искусства Андрея Дьячкова.

     Уникальность колокола в том, что он стал самым мощным инструментом в весовой категории до одной тонны, который дает основной тон звучания «Ре» малой октавы. Такой тон обычно дает колокол, весом не менее 1,5 тонн.

     Благовестник украшен иконами Пресвятой Троицы, Спаса Нерукотворного, святителя Николая Чудотворца и Владимирской иконой Божией Матери. На верхнем поясе отлита молитва: «Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его!». Надпись на нижнем поясе гласит: «Лит сей колокол в граде Романове (Тутаеве) на заводе Андрея Дьячкова в 2022 году от Р.Х. для Свято-Сретенского храма села Заостровье Архангельской митрополии. Тщанием и усердием р.Б. Петра Скачкова по благословению иерея Димитрия Костюченко в память о р.Б. Скачковой Екатерине Киприяновне. Весу в нем 48 п. 35 ф.».

     Напомним, что первые в новейшей истории Сретенского храма колокола были отлиты и подняты на звонницу в 2002 году. 

(по материалам Архангельской епархии)

16 февраль 09:19 | : Будни

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