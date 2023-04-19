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Богоявленский храм в Емецке обрел неповторимый голос

    Малую звонницу освятили в храме Богоявления Господня в Емецке (Холмогорский округ). Новый набор состоит из десяти небольших колоколов.

    Деньги на звонницу собирали всем миром, колокола отлили на заводе Международного центра колокольного искусства Андрея Дьячкова в городе Тутаеве (Ярославская область).

    Два самых больших колокола украшены памятными надписями и иконами емецких храмовых и часовенных праздников. Одновременно была доставлена переносная металлическая звонница, на которой и разместят колокола.

    «Сердечно благодарим всех, кто молитвой и делом оказал помощь! Если вспомнить всех откликнувшихся, то окажется, что более 370-ти человек внесли свою лепту в дело возвращения храму колокольного звона. Низкий поклон всем жертводателям и пусть Всещедрый Господь не оставляет их Своей милостью и попечением!», — отметил настоятель Богоявленского храма священник Роман Петров.

    Напомним, храм Богоявления Господня в селе Емецк построен в 1792–1808 годах, главный престол освящен 3 января 1809 года. На первом этаже церкви располагались зимний (теплый) храм во имя Богоявления Господня и придел во имя великомученицы Параскевы, освященный 15 июня 1822 года и упраздненный в 1856 году. На втором этаже находился летний (холодный) храм во имя Покрова Божией Матери, престол которого освящен 12 февраля 1843 года. В 1823–1828 годах при Емецкой церкви построена четырехъярусная колокольня, высота которой составляла почти шестьдесят метров. Храм закрыли и разграбили в 1930 году. В здании в разное время размещались магазины, клуб, кинотеатр, общежитие, склады, хлебозавод. Восстанавливается Богоявленская церковь с января 2012 года.

    Отметим, что международный центр колокольного искусства был основан в 2003 году Андреем Дьячковым. На предприятии работает более 60 человек. Это ведущие специалисты в сфере колокольного искусства: профессиональные звонари, музыканты, композиторы, а также инженеры, строители, программисты.

    Центр имеет отделения в Москве, Санкт-Петербурге и в Архангельске. Также работают представителей в разных городах России и за рубежом: в Казани, Чебоксарах, Калининграде, Симферополе, Абакане, Череповце, Ижевске, Липецке и других городах. Помимо этого есть большая производственная база в городе Романов-Борисоглебск (ныне Тутаев) Ярославской области. 

13 июнь 09:26 | : Культура / Верую

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