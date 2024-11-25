Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Офицеры Росгвардии посетили церковную службу в Архангельске

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Казанской иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и с гражданским праздником — с Днем народного единства.

    История Казанской иконы Богоматери уходит в 1579 году, когда во граде Казани Пречистая Богоматерь явилась девятилетней отроковице Матроне. В городе жило множество людей, но Преблагословенная Дева избрала именно сию чистую отроковицу и указала ей место, в котором находится Ее икона, с тем, чтобы она взяла ее оттуда. Когда отроковица восстала от сна, рассказала о видении своей матери, но она не обратила на это никакого внимания. На второй день Пречистая снова явилась отроковице, но и на этот раз мать не обратила внимание. На третий день Божия Матерь сказала: «Если ты не поведаешь глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте; а ты погибнешь!» После этого отроковица со своей матерью пошли на то место, которое указывала Царица Небесная, и обрели икону Пречистой Богоматери, именуемую «Казанская».

    Казанский образ стал незримым покровом над нашим Отечеством и путеводительной звездой для нашей страны. В 1612 году, когда, казалось, иссяк царский род, в Москве воцарились интервенты, можно было подумать, что никогда не возродится Святая Русь. Но это только казалось! Ибо Пречистая Богоматерь незримо охраняет и защищает землю Русскую. Священномученик Патриарх Ермоген, который не благословил нечестивую иноземную власть, захватившую Кремль, томился в темнице Чудова монастыря и писал воззвание к православным людям. Князь Димитрий Пожарский и гражданин Кузьма Минин собрали ополчение, взяли чудотворную Казанскую икону Богоматери и пошли освобождать нашу столицу. Три дня войска молились и постились пред иконой Пречистой, и в Кремле святителю Арсению ночью явился преподобный Сергий и сказал: «Арсений! Наши молитвы услышаны: суд об Отечестве нашем преложен на милость. Заутро Москва будет в руках осаждающих, и Россия — спасена». На следующий день ополчение одержало победу, Москва была освобождена от захватчиков.

    Взглянув на историю нашей страны, мы видим, что Богоматерь является Защитницей и Покровительницей России. Во все времена наш Богомудрый народ имел особый союз с Господом и Пречистой Богоматерью. Не зря говорили, что Россия является домом Царицы Небесной. Это не просто слова. Ветхозаветная история гласит о том, что наши прародители согрешили в раю, и некому было заступиться за них. Они были изгнаны из рая. Далее мы видим, как прегрешило человечество пред Богом, и Господь Бог водным потом смыл всё с лица земли. Согрешили жители Содома и Гоморры и были истреблены огненным дождем. Согрешаем и мы, христиане, но мы верим и знаем, что у нас есть Великая Заступница и Помощница. Если гнев Божий будет движим на нас по нашим грехам, но Пречистая будет молиться за нас, то всякий гнев праведный Господь преложит на милость. Так было всегда и верим, что будет так до скончания века.

    В сей день мы с вами преклоняем колена нашего сердца пред Казанским образом Пречистой, ибо Она на протяжении многих столетий незримо хранит нашу державу Российскую. Недаром были пророчества о том, что покуда явленный образ будет пребывать во граде Казани в монастыре, посвященном Ее святому имени, никаких треволнений не будет. Икону в двадцатом столетии украли из обители, он был утрачен, и страшные бури обрушились на Русь. В течение многих десятилетий мерзость запустения царила на некогда святых местах. Обитель и прекрасный собор, построенный на месте явления Богоматери, были разрушены. Но ходатайством и молитвами Пречистой Богоматери была воссоздана святая Казанская обитель, и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вновь возведенный собор на месте явления иконы Пречистой.

    Мы верим и знаем, что Владычица мира пребывает среди нас и молится Своему Божественному Сыну. К чему же нас обязывает союз с Господом и Пречистой Богоматерью? Обязывает он нас ко многому. Прежде всего, мы должны думать о своей бессмертной душе, приносить покаяние и всегда с горячей молитвой обращаться к Богу и Пречистой Богоматери. Некогда был славный Иерусалимский Храм, в котором незримо присутствовала благодать Божия, но когда народ отвернулся от Бога, все услышали во Святая святых этого храма такие слова: «Уйдем отсюда», и благодать Божия навсегда покинула Иерусалимский храм. Византийское государство со славной столицей Константинополем и храмом святой Софии пало, когда народ отвернулся от Бога, и сегодня нет на карте мира такого государства, ибо благодать Божия оставила святую Софию. Сегодня наша страна является Третьим Римом, и от каждого из нас зависит, чтобы благодать, которую дал нам Господь по молитвам Пречистой Богоматери, всегда пребывала с нами, в нашем Российском государстве.

    Сегодня мы отмечаем и гражданский праздник, который символизирует единство нашего многонационального многоконфессионального российского народа. Никогда не было вражды и неприязни между разными народами в нашем государстве. Святой благоверный великий князь Владимир, когда умирал, призвал своих сыновей и стал говорить им о том, как важно единство. Он дал каждому по прутику и сказал, чтобы каждый из них сломал свой прутик. Без всякого труда они это сделали. Затем мудрый князь собрал прутики воедино и дал им, снова попросив сломать. Ни у кого это не получилось. Будем и мы, возлюбленные, объединяться и нести свое служение, следовать своему призванию каждый на своем месте, куда нас определил Господь, но будем все едины духом и единой силой, если это потребуется для защиты нашего Отечества. Верим и знаем, что Господь не оставит нас, пока у нас есть Великая Молитвенница и Предстательница Пречистая Преблагословенная Дева Владычица Богородица. По Ее молитвам да хранит всех нас Господь Бог и да пребывает с нами во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

    ***

    После проповеди митрополит Корнилий обратился к офицерам Росгвардии, которые молились за богослужением.

    Глубокоуважаемый Андрей Алексеевич, дорогие братья воины, приветствую вас и сердечно поздравляю с праздником Казанской иконы Божией Матери.

    Сей дивный образ Пречистой Богоматери издревле почитается на Руси. С этой иконой со времени ее обретения в 1579 году связаны важнейшие исторические события в нашем Отечестве. В 1612 году по молитве народа перед чудотворным Казанским образом Москва была освобождена от польско-литовских интервентов. Через эту икону Божия Матерь явила Свою милость к русскому народу и во время Отечественной войны 1812 года, а также в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Перед этим образом Богородицы молился генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, молились Божией Матери и военачальники двадцатого столетия. Русское воинство одержало немало побед по молитвам перед честным образом Богоматери, воздавали Ей почитание и правители нашей страны, включая императора Петра Первого и императрицу Екатерину Великую.

    Сегодня нам радостно видеть в храме тех, кто в наши дни защищает Отечество и обращается к Господу Богу и Его Пречистой Матери, испрашивая благословения и помощи. Помните, дорогие братья воины, что молитва — это не проявление слабости или неуверенности в своих силах! Молитва — это добродетель, которая дает силы и помогает справляться с любыми жизненными обстоятельствами.

    «Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», — говорил генералиссимус Александр Васильевич Суворов, и дай Бог, чтобы наше Христолюбивое воинство всегда следовало завету великого полководца, и тогда никакая земная сила не сможет нас победить. Сила физическая пусть всегда сопровождается силой духовной, как героизм воинский всегда связан с подвигом духовным. «Героизм должен сопровождать нас каждый день, — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Мы должны в чем-то ограничивать себя ради других — ради жены или мужа, детей, родителей, ради друзей, ради тех, с кем мы общаемся. Без этого героизма нет подлинной человеческой жизни, а есть только борьба за выживание на биологическом уровне. Способность к самопожертвованию — это и есть героизм, этому и учит Церковь».

    Пусть ваши сердца, дорогие мои, всегда будут исполнены духовной силы, которую дарует Господь по молитвам Пречистой Богоматери и всех святых. Приходите в храм, молитесь Богу, очищайте свои сердца покаянием, и тогда сила Божия будет пребывать с вами и охранять от всех бед и напастей во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь! С праздником Казанской иконы Божией Матери поздравляю всех вас, дорогие мои! 

05 ноябрь 09:18 | : Будни / Верую

Главные новости


Мода по-архангельски
Путем добра. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (63)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20