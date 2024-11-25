Офицеры Росгвардии посетили церковную службу в Архангельске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Казанской иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и с гражданским праздником — с Днем народного единства.

История Казанской иконы Богоматери уходит в 1579 году, когда во граде Казани Пречистая Богоматерь явилась девятилетней отроковице Матроне. В городе жило множество людей, но Преблагословенная Дева избрала именно сию чистую отроковицу и указала ей место, в котором находится Ее икона, с тем, чтобы она взяла ее оттуда. Когда отроковица восстала от сна, рассказала о видении своей матери, но она не обратила на это никакого внимания. На второй день Пречистая снова явилась отроковице, но и на этот раз мать не обратила внимание. На третий день Божия Матерь сказала: «Если ты не поведаешь глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте; а ты погибнешь!» После этого отроковица со своей матерью пошли на то место, которое указывала Царица Небесная, и обрели икону Пречистой Богоматери, именуемую «Казанская».

Казанский образ стал незримым покровом над нашим Отечеством и путеводительной звездой для нашей страны. В 1612 году, когда, казалось, иссяк царский род, в Москве воцарились интервенты, можно было подумать, что никогда не возродится Святая Русь. Но это только казалось! Ибо Пречистая Богоматерь незримо охраняет и защищает землю Русскую. Священномученик Патриарх Ермоген, который не благословил нечестивую иноземную власть, захватившую Кремль, томился в темнице Чудова монастыря и писал воззвание к православным людям. Князь Димитрий Пожарский и гражданин Кузьма Минин собрали ополчение, взяли чудотворную Казанскую икону Богоматери и пошли освобождать нашу столицу. Три дня войска молились и постились пред иконой Пречистой, и в Кремле святителю Арсению ночью явился преподобный Сергий и сказал: «Арсений! Наши молитвы услышаны: суд об Отечестве нашем преложен на милость. Заутро Москва будет в руках осаждающих, и Россия — спасена». На следующий день ополчение одержало победу, Москва была освобождена от захватчиков.

Взглянув на историю нашей страны, мы видим, что Богоматерь является Защитницей и Покровительницей России. Во все времена наш Богомудрый народ имел особый союз с Господом и Пречистой Богоматерью. Не зря говорили, что Россия является домом Царицы Небесной. Это не просто слова. Ветхозаветная история гласит о том, что наши прародители согрешили в раю, и некому было заступиться за них. Они были изгнаны из рая. Далее мы видим, как прегрешило человечество пред Богом, и Господь Бог водным потом смыл всё с лица земли. Согрешили жители Содома и Гоморры и были истреблены огненным дождем. Согрешаем и мы, христиане, но мы верим и знаем, что у нас есть Великая Заступница и Помощница. Если гнев Божий будет движим на нас по нашим грехам, но Пречистая будет молиться за нас, то всякий гнев праведный Господь преложит на милость. Так было всегда и верим, что будет так до скончания века.

В сей день мы с вами преклоняем колена нашего сердца пред Казанским образом Пречистой, ибо Она на протяжении многих столетий незримо хранит нашу державу Российскую. Недаром были пророчества о том, что покуда явленный образ будет пребывать во граде Казани в монастыре, посвященном Ее святому имени, никаких треволнений не будет. Икону в двадцатом столетии украли из обители, он был утрачен, и страшные бури обрушились на Русь. В течение многих десятилетий мерзость запустения царила на некогда святых местах. Обитель и прекрасный собор, построенный на месте явления Богоматери, были разрушены. Но ходатайством и молитвами Пречистой Богоматери была воссоздана святая Казанская обитель, и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вновь возведенный собор на месте явления иконы Пречистой.

Мы верим и знаем, что Владычица мира пребывает среди нас и молится Своему Божественному Сыну. К чему же нас обязывает союз с Господом и Пречистой Богоматерью? Обязывает он нас ко многому. Прежде всего, мы должны думать о своей бессмертной душе, приносить покаяние и всегда с горячей молитвой обращаться к Богу и Пречистой Богоматери. Некогда был славный Иерусалимский Храм, в котором незримо присутствовала благодать Божия, но когда народ отвернулся от Бога, все услышали во Святая святых этого храма такие слова: «Уйдем отсюда», и благодать Божия навсегда покинула Иерусалимский храм. Византийское государство со славной столицей Константинополем и храмом святой Софии пало, когда народ отвернулся от Бога, и сегодня нет на карте мира такого государства, ибо благодать Божия оставила святую Софию. Сегодня наша страна является Третьим Римом, и от каждого из нас зависит, чтобы благодать, которую дал нам Господь по молитвам Пречистой Богоматери, всегда пребывала с нами, в нашем Российском государстве.

Сегодня мы отмечаем и гражданский праздник, который символизирует единство нашего многонационального многоконфессионального российского народа. Никогда не было вражды и неприязни между разными народами в нашем государстве. Святой благоверный великий князь Владимир, когда умирал, призвал своих сыновей и стал говорить им о том, как важно единство. Он дал каждому по прутику и сказал, чтобы каждый из них сломал свой прутик. Без всякого труда они это сделали. Затем мудрый князь собрал прутики воедино и дал им, снова попросив сломать. Ни у кого это не получилось. Будем и мы, возлюбленные, объединяться и нести свое служение, следовать своему призванию каждый на своем месте, куда нас определил Господь, но будем все едины духом и единой силой, если это потребуется для защиты нашего Отечества. Верим и знаем, что Господь не оставит нас, пока у нас есть Великая Молитвенница и Предстательница Пречистая Преблагословенная Дева Владычица Богородица. По Ее молитвам да хранит всех нас Господь Бог и да пребывает с нами во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

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После проповеди митрополит Корнилий обратился к офицерам Росгвардии, которые молились за богослужением.

Глубокоуважаемый Андрей Алексеевич, дорогие братья воины, приветствую вас и сердечно поздравляю с праздником Казанской иконы Божией Матери.

Сей дивный образ Пречистой Богоматери издревле почитается на Руси. С этой иконой со времени ее обретения в 1579 году связаны важнейшие исторические события в нашем Отечестве. В 1612 году по молитве народа перед чудотворным Казанским образом Москва была освобождена от польско-литовских интервентов. Через эту икону Божия Матерь явила Свою милость к русскому народу и во время Отечественной войны 1812 года, а также в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Перед этим образом Богородицы молился генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, молились Божией Матери и военачальники двадцатого столетия. Русское воинство одержало немало побед по молитвам перед честным образом Богоматери, воздавали Ей почитание и правители нашей страны, включая императора Петра Первого и императрицу Екатерину Великую.

Сегодня нам радостно видеть в храме тех, кто в наши дни защищает Отечество и обращается к Господу Богу и Его Пречистой Матери, испрашивая благословения и помощи. Помните, дорогие братья воины, что молитва — это не проявление слабости или неуверенности в своих силах! Молитва — это добродетель, которая дает силы и помогает справляться с любыми жизненными обстоятельствами.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», — говорил генералиссимус Александр Васильевич Суворов, и дай Бог, чтобы наше Христолюбивое воинство всегда следовало завету великого полководца, и тогда никакая земная сила не сможет нас победить. Сила физическая пусть всегда сопровождается силой духовной, как героизм воинский всегда связан с подвигом духовным. «Героизм должен сопровождать нас каждый день, — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Мы должны в чем-то ограничивать себя ради других — ради жены или мужа, детей, родителей, ради друзей, ради тех, с кем мы общаемся. Без этого героизма нет подлинной человеческой жизни, а есть только борьба за выживание на биологическом уровне. Способность к самопожертвованию — это и есть героизм, этому и учит Церковь».

Пусть ваши сердца, дорогие мои, всегда будут исполнены духовной силы, которую дарует Господь по молитвам Пречистой Богоматери и всех святых. Приходите в храм, молитесь Богу, очищайте свои сердца покаянием, и тогда сила Божия будет пребывать с вами и охранять от всех бед и напастей во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь! С праздником Казанской иконы Божией Матери поздравляю всех вас, дорогие мои!