В праздник Покрова Новодвинск услышал слово митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, совершил Божественную литургию в Покровском храме города Новодвинска.

Архипастырю сослужили клирики епархии. Песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии!

Сегодня Святая Церковь воспоминает событие, которое произошло в Константинополе, во Влахернской церкви. За всенощным бдением горячо молились Матери Божией, призывая Ее помощь, потому что было известно, что на их град собираются напасть войска неприятеля. Во время молитвы святой Андрей, Христа ради юродивый, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, Она продолжала Свою молитву, закончив которую, сняла со Своей головы покров и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Воспоминая сие событие, мы верим и знаем, что Пречистая Богоматерь и сегодня распростирает Свой материнский покров над всеми, кто верит и служит Ее Божественному Сыну.

В акафисте Божией Матери мы читаем такие замечательные слова: «Радуйся, чудес Христовых начало». Эти слова отсылают к евангельскому сюжету, когда в Кане Галилейской Матерь Божия обратилась к Своему Сыну, чтобы Он помог людям, и Он сотворил Свое первое чудо. С тех пор не иссякает милосердие Божие по молитвам Царицы Небесной. Мы с вами знаем, что Пречистая Богоматерь является не только Покровительницей огромных стран, городов и весей, Она является Покровительницей каждому христианину, который молится Ее Сыну и просит Владычицу мира о помощи. Преподобный Роман Сладкопевец просил Богоматерь, и Она явилась и помогла ему, вняв его молитве. Владычица мира привела к покаянию и спасению преподобную Марию Египетскую, которая некогда была великой грешницей. Матерь Божия сказала ей: «Иди за Иордан, там обретаешь блаженный покой». Пречистая Дева привела к великому подвигу святую великомученицу Екатерину, которая до последнего своего издыхания и до последней капли крови исповедовала Христа Спасителя. На нашей Русской земле преподобный Антоний и Феодосий в давние времена не могли построить каменный храм, но имели веру и упование на помощь Царицы Небесной, и Она явилась в Царьграде строителям, даровала им цельбоносную Свою икону Успения и необходимые средства, отправила их на Святую Русь для того, чтобы они воздвигли в наших пределах первый каменный храм во имя Ее святого Успения. Когда войска Тамерлана подошли к Москве, наши верующие предки шли крестным ходом из Владимира в Москву и несли чудотворный образ Пречистой, и Матерь Божия поспешила на помощь, дала Свой покров нашей древней столице. Владычица мира защищала многие наши российские города и веси. Явленный образ Казанский стал незримым покровом Святой Руси. Мы с вами верим и знаем, что Царица Небесная хранит Отечество наше Православное, ибо наши предки имели особый духовный союз с Господом и Пречистой Богоматерью. В наше нелегкое время мы обращаемся к Пречистой Богоматери с горячей молитвой, чтобы Ее покров простирался над всеми нами. Да, мы грешные люди, но осознаем свою греховность, каемся пред Богом, причащаемся Святых Христовых Таин и идем под покров Пречистой Богоматери.

Сегодня за Божественной литургией мы с вами, возлюбленные отцы, братья и сестры, слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос пришел в дом Своих учеников Лазаря и его сестер Марфы и Марии. Мария села у ног Господа Иисуса и слушала слово Его, Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Эту фразу мы можем услышать в многодетных семьях, когда один ребенок старается, что-то делает и просит маму: «Скажи, чтобы другие помогли мне!» Что же ответил Милосердный Господь? Он сказал: «Марфа! Марфа! Ты заботишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё». Почему же это «благая часть»? Возможно, это была последняя беседа, в которой могли Марфа и Мария услышать наставления Господа нашего Иисуса Христа о Царствии Божием. Но Господь не осудил и Марфу, которая трудилась для того, чтобы всех накормить в доме. Матерь Божия воплотила в Себе служение и Марфы, и Марии. Всё, о чем учил Господь наш Иисус Христос, Она влагала в Свое сердце, и при этом много заботилась, когда родился Богомладенец Христос Спаситель. Со старцем Иосифом и Богомладенцем Она бежала во Египет, чтобы сохранить Сына Божия, и многое делала для возрастания Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Церковные праздники, прославляющие Богоматерь, связаны с земной жизнью Пречистой Девы, — Рождество Божий Матери, Благовещение и Успение, но сегодняшний праздник являет небесную славу Владычицы мира, и приоткрывается тайная завеса, через которую мы видим, как Богоматерь и по сей самый день молится о всем православном мире. В сей день мы видим славу Богоматери, как внемлет Ей Божественный Сын и исполняет всё то, о чем просит Его Царица Небесная. Сегодня вновь и вновь преклоним колена сердец наших и будем просить Владычицу мира, чтобы и впредь Она не оставляла Церкви Православной, Отечества нашего Российского и Богохранимого народа нашего. По молитвам Пречистой Богоматери да преклонит Господь Свою милость ко всем нам и да будет Его благословение незримо пребывать с нами до скончания века. Аминь!

С престольным праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!