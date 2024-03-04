В храмах Поморья помянули безвинных жертв большевистского богоборья

В храмах Архангельской епархии 30 октября совершили заупокойные богослужения о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил заупокойную литию в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Бабанегово. «Наша молитва есть долг почтения и любви к безвинно пострадавшим соотечественникам, и эта молитва очень важна для нас самих, ибо мы должны делать всё возможное для того, чтобы события, от которых нас отделяет едва ли столетие, никогда не могли повториться на святой русской земле, — сказал митрополит Корнилий в проповеди после богослужения. — Страшное кровопролитие и торжество нравственного беззакония возможны лишь там, где люди забыли о Боге, забыли о вечности, о том, что каждый человек — образ Божий, и за него распялся на Кресте Сын Божий, Господь наш Иисус Христос».

Возле некоторых храмов состоялось чтение имен пострадавших в годы лихолетья. Такое поминовение совершили в Архангельске у храма Новомучеников Церкви Русской, а в Северодвинске — возле Александро-Невской часовни.

Клирик Архангельской епархии священник Павел Бибин отметил важность сохранения памяти о страшных событиях прошлого: «Сегодня мы будем молиться о том, чтобы были восстановлены связи с людьми, которые жили на этой земле, преодолена была пропасть забвения, чтобы мы снова были людьми, которые помнят свое родство».

Подчеркнем, что Русская Православная Церковь «помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории» (документ Архиерейского Собора 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших»).

Священный Синод благословил на территории России 30 октября совершение заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

Напомним, что 30 октября в России — это День памяти жертв политических репрессий.

Дата выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР в октябре 1991 года.

Согласно закону «О реабилитации жертв политических репрессий», политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод.

В День памяти жертв политических репрессий вспоминают людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него.

Пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы, когда за два года по 58-й статье («контрреволюционные преступления») были осуждены 1,3 миллиона человек, из которых свыше половины были расстреляны. В повседневную жизнь советских людей вошло понятие «враг народа». По решению Политбюро от 5 июля 1937 года жен «врагов народа» заключали в лагеря на срок не менее 5-8 лет. Детей «врагов народа» либо отправляли в лагеря-колонии НКВД, либо водворяли в детские дома особого режима.

В сталинские годы 3,5 миллиона человек было репрессировано по национальному признаку. Из рядов армии было «вычищено» 45% командного состава, а в годы войны и после ее окончания жестоким репрессиям подверглись советские граждане, вышедшие из окружения, оказавшиеся в плену, угнанные на работу в Германию.

Общее число лиц, подвергшихся репрессиям не в судебном (или квазисудебном), а в административном порядке, составляет 6,5-7 миллионов человек.

Основным объектом репрессивной политики режима в 1960-1980-е годы было «диссидентство».

За период с 1967 года по 1971 год органами КГБ было «выявлено» более трех тысяч группировок «политически вредного характера».

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году. В середине 1960-х годов эта работа была свернута и возобновилась лишь в конце 1980-х годов.

18 октября 1991 года был принят Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий».

Целью закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории РСФСР с 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального и морального ущерба.

В 1992 году была создана Комиссия при президенте по реабилитации жертв политических репрессий. 14 марта 1996 года вышел указ президента РФ «О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий».