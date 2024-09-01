Архангельск скорбит по Сергею Сметанину

Депутаты Архангельской городской Думы приносят свои соболезнования родным и близким Сергея Сметанина.



Прощание с Сергеем Николаевичем состоится 2 октября в 11:00 в конференц-зале Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич.



- Мы с глубокой скорбью восприняли известие о трагической гибели нашего коллеги — депутата Архангельской городской Думы Сергея Николаевича Сметанина.



Сергей Николаевич был избран жителями Маймаксанского территориального округа, всегда стремился оказать помощь своим избирателям. Его жизнь была наполнена большими планами и стремлениями по развитию округа.



Маймаксанцы с надеждой приходили на его общественный приём и всегда находили там поддержку и понимание.



Сергей Николаевич активно участвовал в работе городской Думы, разрабатывал и принимал важные решения, направленные на улучшение жизни горожан. Его опыт и умение находить компромиссы позволяли успешно решать возникающие вопросы и достигать поставленных целей.



Светлая память о Сергее Сметанине навсегда сохранится в наших сердцах.



Депутаты Архангельской городской Думы 28-го созыва.



Справка:

Сергей Николаевич Сметанин — заместитель председателя комиссии по строительству, землепользованию и транспортной инфраструктуре, член фракции политической партии «Единая Россия» в Архангельской городской Думе 28-го созыва.

Он родился 10 мая 1981 года в деревне Пиринемь Пинежского района Архангельской области. Окончил сельскую школу и Архангельский техникум по юридическому отделению. В 2003 году получил высшее образование в Московской современной гуманитарной академии по специальности «юрист». Затем служил в армии, в морской пехоте. В 2011 году получил второе высшее образование во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте в Архангельске.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в ОАО «Премьер». Затем работал начальником пассажирского районного управления Архангельского речного порта и главным инженером МУП «Роспечать». С 2011 года работает в Архангельском речном порту, занимается перевозкой пассажиров в отдалённые районы Архангельска и подготовкой речного флота к зимней навигации. По настоящее время возглавлял ООО «Спецэнерго».

У Сергея Николаевича остались жена и две дочери.