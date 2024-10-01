Архангельск принимает конференцию по паллиативной помощи детям

25 октября в Архангельской областной детской клинической больнице имени П. Г. Выжлецова состоится первая научно-практическая врачебно-сестринская конференция на тему «Организация детской паллиативной службы в Архангельской области». Подробности от издания «Регион 29»:

- В Архангельске уже семь лет функционирует отделение паллиативной медицинской помощи для детей, где оказывают поддержку пациентам младшего возраста с заболеваниями, которые практически не поддаются лечению. Стоит отметить, что все десять мест в отделении всегда заняты, сюда поступают дети из различных уголков Поморья.

В рамках конференции состоится масштабное мероприятие, которое объединит специалистов в области паллиативной помощи, медицинских работников и семьи, воспитывающие детей с неизлечимыми заболеваниями. Своим опытом поделятся профильные врачи из Архангельска, Северодвинска, Котласа и Приморского округа.

На встрече также будут рассмотрены важные вопросы, такие как особенности работы с юными пациентами со спинальной мышечной атрофии, аспекты реабилитации и обеспечения детей специализированным лечебным питанием.

Представитель Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области представит перечень социальных услуг, а также расскажет о порядке и условиях их предоставления пациентам, получающим паллиативную медицинскую помощь. Соорганизатором встречи выступила компания «Партнёры».