В архангельских исправительных колониях прошла "Неделя молитвы"

В храмах и молитвенных комнатах исправительных учреждений и следственных изоляторов в Архангельской области прошла «Неделя молитвы», сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Всероссийская акция проводится ежегодно уже в течение десяти лет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно рекомендациям Синодального отдела по тюремному служению «Неделя молитвы» проводится дважды в год — на третьей неделе Великого поста, называемой Крестопоклонной, и осенью, на неделе, начинающейся в день памяти преподобного Сергия Радонежского и завершающейся в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

«В течение семи дней совершаются богослужения, молебны и соборования, — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. — Священнослужители, духовно окормляющие подразделения УФСИН, совместно с осужденными, заключенными под стражу, подследственными гражданами произносят молитвы о лицах, находящихся в местах лишения свободы, подследственных, подозреваемых и обвиняемых, о жертвах преступлений, о родных и близких осужденных, о справедливом исполнении правосудия, о возращении отбывающих наказание в общество и о сотрудниках».

В ведомстве отметили: «Духовно-просветительская работа с осужденными в учреждениях УФСИН проводится постоянно, это благотворно влияет на отбывающих наказание».