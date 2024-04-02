В исправительных колониях Архангельской области прошла неделя молитвы

В храмах и молитвенных комнатах учреждений регионального УФСИН прошла «Неделя молитвы». Это ежегодная Всероссийская акция, проводимая с 2014 года по инициативе Синодального отдела по тюремному служению Русской Православной Церкви.

«Осужденные молились об искуплении вины и исправлении, возвращении в гражданское общество, умножении любви в их семьях. Священнослужители обращались к осужденным со словами назидания, в том числе напомнили о важности толерантного отношения к представителям различных вероисповеданий и предупреждении экстремизма», — сообщается на сайте Синодального отдела по тюремному служению.

Там же отмечается, что «неделя молитвы» находит положительный отклик у тех, кто содержится в местах лишения свободы.