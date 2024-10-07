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Сотрудница онежской колонии взяла бронзу на всероссийском конкурсе

В Вологодском институте права и экономики ФСИН России завершился II Всероссийский смотр-конкурс профессионального мастерства среди социальных работников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы РФ. В число победителей мероприятия вошла сотрудник исправительной колонии №16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) Дарья Рябова.

На финал конкурса собрались специалисты по социальной работе из территориальных органов ФСИН России, которые были признаны лучшими на предварительных состязаниях. В заключительных испытаниях мероприятия приняли участие социальные работники из 82 регионов страны. Конкурсанты успешно прошли тестирование на знание законов, продемонстрировали умение решать практические задачи и провели самопрезентации, где рассказали, о лучших практиках социального сопровождения осужденных и их подготовке к освобождению. По итогам всех испытаний сотрудник ИК-16 УФСИН России по Архангельской области Дарья Рябова заняла третье место. 

- В этой должности в учреждении  я уже работаю 14 лет. Социальная работа – это больше чем профессия, я и мои коллеги помогаем людям, которые в силу каких-то обстоятельств совершили серьезную ошибку и оказались в местах лишения свободы, - отметила  социальный работник ИК-16 УФСИН России по Архангельской области Дарья Рябова. -  Мы решаем  многие жизненные проблемы осужденных - восстанавливаем документы и жилищные права, поддерживаем их социально-полезные связи и готовим к освобождению,  а значит помогаем им интегрироваться в наш социум. 

 

09 октябрь 10:52 | : Будни

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