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Каждый второй архангелогородец не ценит современное школьное образованик

По мнению архангелогородцев, лучше всего школа тренирует память и внимание. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение общества к системе школьного образования, опросив экономически активных горожан из Архангельска.

С критикой среднего образования выступил каждый второй архангелогородец: 51% считают, что школьное образование стало хуже, чем 10 лет назад. Чаще это мнение разделяют те, кому сейчас от 35 до 44 лет (57%): «Методики неполноценные и дают урезанный материал», «И с каждым годом всё хуже».

 11% архангелогородцев отмечают, что современное школьное образование в России осталось на том же уровне что и 10 лет назад. 14% респондентов уверены, что школьное образование в целом стало лучше. Чаще об этом говорят те, кто моложе, — каждый пятый в возрасте до 34 лет.

 По оценкам опрошенных, современное школьное образование лучше развивает память и внимание (средний балл — 3,4 и 3,2 соответственно по 5-балльной шкале), хуже — критическое мышление и практические навыки (2,7 и 2,8 балла соответственно).

 6 из 10 архангелогородцев уверены, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений выпускникам. Мужчины говорят об этом чаще женщин. Уровень убежденности в несостоятельности знаний и навыков выпускников растет с возрастом опрошенных.

 18% горожан более оптимистичны, по их мнению, школьное образование способствует развитию практических навыков у учащихся.

 Каким умениям школа должна уделять повышенное внимание: по мнению архангелогородцев, для формирования практических навыков в первую очередь необходимы уроки труда или домоводства (27%), обучение финансовой грамотности (16%), логике (13%): «Стоит вернуть уроки труда с верстаками и станками для мальчиков, для девочек — шитье и готовка»; «Планирование семейного бюджета»; «Важно формировать критическое восприятие действительности, умение анализировать информацию». Необходимо отметить, что, реагируя на запросы общества, школы уже включают те или иные предметы в качестве основных или факультативных дисциплин, однако такие возможности есть не у всех образовательных учреждений, и в целом проблема неподготовленности подростков ко взрослой жизни по-прежнему актуальна. Современным молодым людям, по мнению архангелогородцев, важна компьютерная грамотность (9%). По 8% респондентов — за то, чтобы отдать больше часов основным предметам (в частности, истории), уделять внимание формирования коммуникативных навыков и общей самостоятельности.

09 октябрь 10:30 | : Будни

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