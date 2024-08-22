Игорь Арсеньев: "Спасибо учителям, что подарили мечту"

Своими воспоминаниями о чудесных школьных годах в День учителя поделился глава Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Пятерки, четверки, тройки и даже двойки получали, наверное, все. А кто из вас может похвастаться тем, что получал «кол»? Спустя годы такие истории вспоминаются с улыбкой, но в начальной школе за красный кол в дневнике дома я получил тот еще нагоняй!



На очередным уроке в начальной школе я сидел за последней партой и, немного заскучав, стал раскачиваться на задних ножках стула. Конечно, отлынивание от урока не прошло незамеченным - я с грохотом упал под смех всего класса. Моя классная учительница Мария Митрофановна испугалась ни на шутку, но в сердцах, конечно, влепила мне «единицу». Марию Митрофановну всегда вспоминаю с теплотой, а этот случай из школьных лет всегда напоминает мне об учительской справедливости и такой в своем роде родительской заботе.



Сегодня свой профессиональный праздник отмечают учителя и ветераны сферы образования. Именно они закладывают фундамент знаний, ответственности, человечности, порядочности, доброты и уверенности в себе. Огромная благодарность за ваши открытые сердца, за безграничные знания и опыт, за желание помочь и научить!



В жизни каждого человека есть педагоги, которые сыграли важную роль в судьбе, указали верный путь и подарили мечту!