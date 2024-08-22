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Треть жителей Поморья смирилась с постоянным стрессом на работе

Служба исследований hh.ru, на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснила, что для каждого третьего работающего местного жителя стресс на работе – это норма. При этом большинство уверены, что чаще других стрессуют именно работники, а не руководители. 

Исследование hh.ru показывает, что стресс хоть и не любят, но воспринимают как неизбежное зло на работе и готовы с ним мириться, а также терпеть сразу 32% или каждый третий опрошенный житель региона. Категорически не согласны с этим 51% опрошенных горожан, остальные затруднились ответить. Опрос также показывает, чем более высокую должность занимают респонденты, тем более терпимыми они становятся к стрессу на работе. Так, если среди рядовых работников стресс как норму на работе готовы принять лишь 20%, то среди респондентов уровня руководитель отдела или директор\топ-менеджер постоянную тревогу на работе принимают и готовы терпеть уже 37% опрошенных.    

При этом интересно, что сразу 60% опрошенных считают, что чаще всего на работе сталкиваются с негативными эмоциями простые работники, а не руководители. Причем больше других в это верит молодое поколение (сразу 59%), а вот возрастные (55 лет и старше) не согласны с эти мнением и верят в 59% случаев, наоборот, больше стрессуют руководители.  

Примечателен и тот факт, что для 82% опрошенных местных респондентов постоянный стресс на работе может стать существенной причиной для увольнения. Причем за год доля таких тревожных респондентов выросла на 10%.  

В разрезе профессий быстрее остальных начнут мониторить рынок труда и искать новые вакансии, если на работе им будут «трепать нервы» представители сферы «Закупок» (сразу 75% опрошенных из этой сферы). Оказались нетерпеливые к некомфортной атмосфере на работе и рабочие – 70% представителей рабочих специальностей заявили, что не будут терпеть крики и нервотрёпку на работе и уволятся. Близко к ним по уровню нетерпимости к стрессу стоят и маркетологи (70%). 

А вот самыми устойчивыми и готовыми стерпеть любой стресс на работе оказались респонденты из сферы образования и науки – только 46% готовы сразу уволиться.

20 сентябрь 08:20 | : Будни

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