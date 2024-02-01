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Только 22% архангелогородцев положительно относятся к ЕГЭ

Архангелогородцы с высшим образованием чаще поддерживают ту систему вступительных испытаний в вузы, по которой поступали сами: старшее поколение — вступительные экзамены, более молодые граждане — ЕГЭ. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Каждый второй выпускник вуза, поступивший по результатам Единого госэкзамена, выступил с одобрением ЕГЭ: 49% считают, что современная система вступительных испытаний облегчила их поступление. Каждый пятый говорит, что поступление по ЕГЭ скорее помешало ему.

 Но и среди поступавших в вузы по результатам вступительных экзаменов 24% уверены, что по результатам ЕГЭ поступить легче: «Сдаёшь один раз ЕГЭ и выбираешь вуз, в который проходишь по баллам. Можно документы в несколько вузов направить. Не то что в наше время, когда можно попытаться поступить только в один, а если всё плохо, то, может быть, найдется парочка вузов, принимающих документы позже остальных. Непреодолимый барьер для тех, кто не мог себе позволить поездку для очной сдачи экзамена в вуз в другом городе. Плюс непрекращающийся стресс из-за подготовки к сдаче разных экзаменов с разными требованиями». Старую систему поступления по результатам вступительных экзаменов считают более простой и понятной 4 из 10 архангелогородцев, поступавших в вузы именно так.

 По данным на сентябрь 2024 года, 22% экономически активных горожан относятся к ЕГЭ положительно, 57% — отрицательно.

 Женщины в целом более лояльно относятся к ЕГЭ, чем мужчины: горожанки, имеющие детей школьного возраста, лучше ориентируются в том, какие возможности их ребенку открыты благодаря такой форме вступительных испытаний. Больше всего же сторонников ЕГЭ — среди горожан до 24 лет. Они уже не знают других форм аттестации.

(фото с https://kprf-saratov.ru

 

 

04 сентябрь 08:57 | : Будни

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