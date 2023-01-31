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В России чаще всего защищают ЕГЭ педагоги и вчерашние выпускники

ЕГЭ одобряет каждый третий педагог и каждый третий россиянин моложе 24 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители 11-классников и учителя из всех округов страны.

 Выход России из Болонской системы вновь актуализировал вопрос о Едином госэкзамене: Рособрнадзору пришлось даже опровергнуть слухи о его отмене. Впрочем, вполне возможно, общество отнеслось бы к подобному решению с пониманием: в том, что ЕГЭ необходимо отменить, убеждены 2 из 3 россиян (66%). Лишь 16% считают, что ЕГЭ — это достойная замена устаревшей традиционной форме аттестации. По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов.

 Сторонником Единого госэкзамена является каждый третий педагог (34%).

 Молодежь до 24 лет одобряет ЕГЭ значительно чаще, чем те, кто старше (32%).

 Среди родителей выпускников положительно относится к Единому госэкзамену лишь каждый пятый (19%). Долгое время, с 2009 по 2022 год, популярность выпускного тестирования снижалась и достигла минимума в 2021 году — родителей беспокоило качество подготовки детей на удаленке. С 2022 года количество матерей и отцов, положительно, оценивающих ЕГЭ, немного выросло.

(фото с https://24newnews.ru/

11 март 08:00 | : Будни

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