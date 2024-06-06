В Архангельской епархии обсудили вопросы храмостроительства

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил в епархиальном управлении рабочую встречу.

Участниками совещания стали епархиальный древлехранитель, благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков, благочинный Северного благочиннического округа Архангельска иеромонах Даниил (Плотников), настоятель домового храма в честь святителя Николая Чудотворца в Кемском поселке Архангельска священник Андрей Дорофейчев, епархиальный архитектор Владимир Никитин, глава регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимир Станулевич и представитель общественности Александр Иванов.

Встречу посвятили вопросам храмостроительства и развития взаимодействия епархии с профильными ведомствами и организациями, работающими в этой сфере. Также был рассмотрен ряд вопросов, касающихся внутренней жизни приходов епархии.

Митрополит Корнилий выразил признательность всем участникам встречи за искреннюю заботу о церковном благе и пожелал им помощи Божией в дальнейших созидательных трудах, совершаемых во славу Святой Христовой Церкви.