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В Архангельской епархии обсудили вопросы храмостроительства

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил в епархиальном управлении рабочую встречу.

    Участниками совещания стали епархиальный древлехранитель, благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков, благочинный Северного благочиннического округа Архангельска иеромонах Даниил (Плотников), настоятель домового храма в честь святителя Николая Чудотворца в Кемском поселке Архангельска священник Андрей Дорофейчев, епархиальный архитектор Владимир Никитин, глава регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимир Станулевич и представитель общественности Александр Иванов.

    Встречу посвятили вопросам храмостроительства и развития взаимодействия епархии с профильными ведомствами и организациями, работающими в этой сфере. Также был рассмотрен ряд вопросов, касающихся внутренней жизни приходов епархии.

    Митрополит Корнилий выразил признательность всем участникам встречи за искреннюю заботу о церковном благе и пожелал им помощи Божией в дальнейших созидательных трудах, совершаемых во славу Святой Христовой Церкви. 

08 август 09:07 | : Будни / Верую

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