Митрополит Корнилий посмотрел в глаза архангельским общественникам

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел в епархиальном управлении рабочую встречу.

Участниками совещания стали глава регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимир Станулевич, генеральный директор группы компаний «Титан» Алексей Кудрявцев, член комитета Архангельского областного Собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии Альберт Пестов и реставратор Александр Туфанов.

Архипастырь поблагодарил собеседников за совершаемые ими благие дела и пожелал им помощи Божией в дальнейших трудах. Глава митрополии выразил надежду, что добрые инициативы, связанные с возрождением духовной жизни на Русском Севере, будут иметь всё большую поддержку среди представителей предпринимательского сообщества и любителей истории.

Участники встречи отметили важность доброго соработничества между Церковью, доброхотами и краеведами по вопросам сохранения памятников старины.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества.