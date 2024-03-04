В Плесецком округе поставили крест в память жертвам большевистских репрессий

Поклонный крест установили в Плесецком округе в урочище Водопад в память о тех, кто был репрессирован там в 30-40-х годах XX века. По благословению епископа Плесецкого и Каргопольского Александра освятил крест перед установкой благочинный округа иеромонах Антоний (Ласточкин).

Урочище располагается неподалеку от поселка Самодед, в годы репрессий там было образовано спецпоселение для ссыльных переселенцев из разных регионов, и работал детский дом. Затем Водопад забросили, память о нем почти полностью утрачена.